France: ce pays du Maghreb impose un embargo

Depuis le mois de septembre 2022, l’Algérie a décidé de stopper son importation de bovins en provenance de la France. En effet, depuis le début de la maladie hémorragique virale qui touche les veaux et vaches françaises, Alger n’a toujours pas rouvert les vannes du commerce animal.

Une décision qui touche profondément le port de Sète, dans le sud de l’Hexagone. En effet, longtemps durant, cet établissement a pu bénéficier du statut de “Port européen majeur pour le transport de bétail”. Mais la décision algérienne a rebattu les cartes. Alors que 80% des achats de bovins, par l’Algérie depuis la France, transitaient par ces mêmes infrastructures, aujourd’hui… Plus rien.

L’Algérie n’importe plus de bovins français

Pour l’Algérie, aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour que les bovins français puissent être re-expédiés. Leur position est donc très claire : l’interdiction est toujours de vigueur. Tant que la situation sanitaire ne sera pas revue, pas question donc de réinvestir dans les veaux et les vaches françaises. Pour justifier leur décision, plusieurs exemples ont ainsi été donnés.

Le premier, c’est la multiplication des cas de décès de bovins, peu après leur arrivée en Algérie. Le second exemple, c’est celui de la production laitière, jugée insuffisante et qui entraîne ainsi un manque à gagner pour les éleveurs qui se tournent désormais vers d’autres pays pour investir. Argentine, Autriche ou encore Australie, de même que Brésil, Pays-Bas, Suisse et Russie sont notamment concernés.

Les autorités françaises souhaitent ouvrir le débat

Côté français, cette décision est mal comprise. En effet, les autorités affirment que de nombreuses mesures ont été prises pour renforcer les contrôles sanitaires. Le gouvernement souhaite d’ailleurs travailler de concert avec leurs homologues algériens pour identifier les derniers points de blocage et mettre en place des mesures qui permettront de trouver une porte de sortie à cette crise, qui suppose un manque à gagner (côté français) de 200 millions de dollars à l’année.