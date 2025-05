Maghreb: un groupe automobile chinois relance la production dans une usine

JETOUR X70 PLUS 2023 (X70P). Photo: DR

La dynamique économique de l’Algérie connaît un renouveau, notamment grâce à l’engagement croissant des entreprises étrangères qui investissent dans divers secteurs stratégiques. Ce phénomène traduit une volonté du pays d’attirer des investissements et de dynamiser son industrie nationale, en particulier dans des domaines tels que l’automobile. Des initiatives telles que celles de Jetour témoignent de cet élan, renforçant les liens économiques internationaux tout en répondant aux besoins locaux de développement industriel.

Le constructeur chinois Jetour a annoncé officiellement son projet de relance de la production automobile en Algérie, avec un démarrage prévu pour la fin 2025 sur le site de l’ancienne usine KIA à Batna. Ce projet stratégique marque une nouvelle étape dans l’industrialisation du pays, qui aspire à réduire sa dépendance aux importations tout en stimulant l’économie locale. L’accord entre Jetour et la société publique Fondal, soutenu par les autorités algériennes, témoigne de l’importance de ce partenariat sino-algérien.

Publicité

Avant la mise en place des lignes de montage, une évaluation technique rigoureuse des infrastructures existantes est en cours. Ce diagnostic permettra de définir les capacités de production du site et d’ajuster les objectifs à la réalité du terrain. Bien que les modèles de véhicules à produire n’aient pas encore été spécifiés, Jetour prévoit une gamme diversifiée qui répondra aux attentes du marché local, tout en s’inscrivant dans la stratégie de production 100 % locale d’ici la fin 2025.

Au-delà de la production automobile, ce projet s’inscrit dans une vision plus large de réindustrialisation du pays, portée par un gouvernement algérien désireux de diversifier son économie. Il représente aussi une occasion de créer des emplois et d’améliorer les compétences locales grâce à la formation d’une main-d’œuvre spécialisée. La réactivation de l’usine de Batna est donc bien plus qu’une simple installation de production : elle symbolise un tournant majeur dans la politique industrielle algérienne.