Gaz en Europe: une nouvelle pas si rassurante

La crise de l’énergie a durement touché le consommateur européen. En effet, depuis 2020, on estime à 15% environ au sein de l’Union européenne, la hausse des prix du gaz. Et si les prévisions à moyen terme étaient plutôt optimistes, une bien mauvaise nouvelle est venue frapper le marché.

En effet, un gazoduc reliant la Norvège au Royaume-Uni a récemment fermé. Problème, l’Union européenne est dépendante du gaz norvégien, résultat cette annonce lance un froid chez les représentants politiques et économiques, qui craignent de nouvelles tensions sur le marché britannique, et par répercussions, sur le marché européen. Résultat ? Un bon de 13% des prix en quelques heures.

Le prix du gaz en Europe, explose

Le prix du mégawattheure de gaz a effectivement touché son plus haut de l’année, à 38.70 euros, avant de baisser, pour atteindre 37.69 euros (soit 10% de hausse environ par rapport au début de la journée). Pour autant, tout devrait revenir à la normale. La fermeture annoncée du gazoduc sous-marin Langeled l’a été, à cause d’un problème technique, nécessitant des travaux de réparation.

D’ailleurs, le terminal d’Easington, en Angleterre, n’est plus approvisionné. Celui de St. Fergus, en Écosse, reste fonctionnel. Mais la baisse des volumes a atteint quasiment 30 millions de m3 de gaz ce dimanche et pourrait dépasser 56 millions de m3 ce lundi. Dès que les réparations seront terminées, les livraisons reprendront leur cours normal, ce qui pourrait permettre au prix de revenir à la normale.

L’UE, dépendante du gaz norvégien

Cette forte tension du marché européen s’explique par le début de la guerre en Ukraine. En effet, l’Union européenne accuse la Russie d’avoir lancé une guerre de grande ampleur et souhaite ainsi sanctionner Moscou en se détachant le plus possible de ses hydrocarbures, gaz en tête. Résultat, la part de la Norvège a considérablement augmenté dans les livraisons de gaz en Europe, devenant assez largement le fournisseur numéro un des ressources gazières sur le Vieux Continent.