Juventus : Le Béninois Alfred Dossou-Yovo intègre le staff technique du club

Alfred Dossou-Yovo. Photo: DR

La Juventus de Turin a désormais un nouvel entraineur. L’annonce a été officiellement faite par un communiqué de la formation sportive relayée en boucle par la presse italienne. « C’est officiel, le prochain entraîneur de la Juventus sera Thiago Motta. Le technicien italo-brésilien s’est engagé avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2027 », a précisé la direction de la Juventus de Turin dans un communiqué. On retiendra que le sélectionneur Italo-Brésilien a dans son équipe, un autre collaborateur d’origine béninoise.

Il s’agit d’Alfred Dossou-Yovo qui se chargera d’entraîner les gardiens du club. Le Béninois était avec Thiago Motta depuis quelques années. Il était également membre du staff technique de Thiago Motta alors qu’il conduisait le club de Bologne. Il avait également collaboré avec lui alors que le nouvel entraîneur de la Juventus était sur les bancs d’autres clubs. Selon la presse italienne, le Béninois Alfred Dossou-Yovo ne serait pas inconnu bataillon.

Il aurait été un élément très important dans la formation de Mike Maignan, actuel gardien numéro 1 de Bleus et de l’AC Milan. Il s’agit du premier club qu’entraînera Thiago Motta en Ligue des Champions. On peut soupçonner que le choix de Thiago Motta est lié sa philosophie qui est basée sur l’intensité et la fluidité positionnelle. Il a déployé ce système alors qu’il était à Bologne. Il avait réussi à décrocher une cinquième place cette saison et une historique qualification en Ligue des champions. Son salaire annuel à Juventus est de 3,5 millions d’euros sans les bonus.