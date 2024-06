La fortune de ce célèbre milliardaire chute de 99% à cause… d’un bug

Warren Buffett (Adam Jeffery | CNBC)

Le New York Stock Exchange a connu un moment de panique lorsque la fortune du célèbre milliardaire Warren Buffett a chuté de manière spectaculaire. En effet, l’une des actions de sa société d’investissement, Berkshire Hathaway, a brièvement affiché une baisse de… 99,97% ! Cette chute vertigineuse a surpris de nombreux investisseurs, mais rassurez-vous, il ne s’agissait pas d’un véritable krach boursier.

Warren Buffett, souvent surnommé “l’oracle d’Omaha”, est l’un des hommes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à 137 milliards de dollars. Il détient environ 16,5% du capital de Berkshire Hathaway, ce qui en fait l’un des principaux actionnaires de l’entreprise.

Publicité

Alors, que s’est-il réellement passé ? Eh bien, il semblerait que des erreurs techniques aient perturbé les échanges sur le marché. Plusieurs médias américains ont rapporté que des seuils de volatilité mal calibrés ont provoqué ces perturbations. Heureusement, il ne s’agissait que d’un couac temporaire, et les autres actions de Berkshire Hathaway ont connu des évolutions bien plus “ordinaires”.

Pour rappel, Warren Edward Buffett, est un homme d’affaires, investisseur et philanthrope américain. Son père, Howard Buffett, était courtier en bourse et membre du Congrès. Après des études à l’Université du Nebraska et à l’Université Columbia, Warren Buffett est revenu à Omaha en 1958 pour gérer des portefeuilles boursiers.

Sous la direction de celui qui est surnommé “l’Oracle d’Omaha”, le fonds Berkshire Hathaway a surpassé les références du marché pendant plus de quarante ans. En février 2024, sa fortune est estimée à 129,2 milliards de dollars. Il est également connu pour sa générosité, ayant prévu de verser une grande partie de sa fortune à la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.