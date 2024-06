La fortune de ce milliardaire a augmenté de 15 milliards $

Larry Ellison. Photo : Getty Images

Mercredi dernier a marqué un tournant significatif pour Larry Ellison, le PDG emblématique d’Oracle. Sa fortune personnelle a bondi de manière spectaculaire, propulsée par une augmentation record de la valeur des actions de son entreprise. Cette hausse vertigineuse a permis à Ellison de réduire considérablement l’écart qui le sépare de ses rivaux milliardaires, notamment Mark Zuckerberg de Meta, occupant désormais la quatrième place mondiale en termes de richesse.

À 79 ans, Larry Ellison, dont la fortune est principalement constituée par sa participation majoritaire d’environ 40 % dans Oracle, a vu sa valeur nette augmenter de plus de 15 milliards de dollars en une seule journée, atteignant ainsi un total impressionnant de 169 milliards de dollars. Cet événement représente la plus forte hausse enregistrée parmi tous les milliardaires, selon les données en temps réel de Forbes.

Publicité

La montée fulgurante de la valeur des actions d’Oracle, qui ont grimpé de plus de 10 % pour atteindre un pic historique de 140 dollars par action, fait suite à la publication des résultats financiers de l’entreprise. Malgré des revenus et des bénéfices légèrement inférieurs aux attentes des analystes de Wall Street, Oracle a su rassurer les investisseurs avec des prévisions de chiffre d’affaires prometteuses pour l’exercice fiscal à venir.

L’entreprise a également marqué des points dans le secteur de l’intelligence artificielle, en concluant des partenariats stratégiques notables avec des acteurs majeurs tels qu’OpenAI, la société mère de ChatGPT. Cette orientation vers l’IA a été saluée par les experts financiers, notamment chez Deutsche Bank, sous la direction éclairée de Brad Zelnick.

Larry Ellison, une figure influente de la Silicon Valley depuis des décennies, continue de faire parler de lui non seulement pour ses réussites financières, mais aussi pour ses engagements politiques. Son soutien financier récent au sénateur américain Tim Scott et les spéculations autour de sa possible candidature à la vice-présidence ont attiré l’attention médiatique ces derniers mois.

En dépit des défis et des fluctuations du marché, Ellison demeure un pilier de l’industrie technologique mondiale. Oracle, tout comme d’autres géants tels qu’Apple et Microsoft, continue de tirer parti de l’essor continu de l’intelligence artificielle, démontrant ainsi sa capacité à rester à la pointe de l’innovation et à générer des gains significatifs pour ses actionnaires.