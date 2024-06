Le Niger se lance dans l’exploration et l’exploitation du pétrole

(bashta, iStock at Getty Images)

Le Niger, riche en ressources naturelles, notamment en hydrocarbures, s’apprête à franchir une étape majeure dans le secteur pétrolier. La Société nigérienne du pétrole (SONIDEP), créée en 1977 et jusqu’ici spécialisée dans la commercialisation de produits pétroliers, va désormais s’aventurer dans l’exploration et l’exploitation de l’or noir. Cette transition stratégique marque un tournant pour l’économie nigérienne et pose de nouveaux défis pour le pays.

Selon le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, l’élargissement des activités de la SONIDEP représente un véritable défi. « Notre société des hydrocarbures SONIDEP démarre officiellement ses activités de l’amont pétrolier en tant qu’opérateur national sur les blocs Bilma et Agadem, ce qui est assurément un grand moment de fierté nationale et trace la voie du développement » a-t-il déclaré. En effet, l’implication directe de la SONIDEP dans l’exploration et l’exploitation pétrolières va permettre au Niger de mieux contrôler et valoriser ses ressources naturelles.

Ali Seibou Hassane, directeur général de la SONIDEP, a souligné que cette évolution est essentielle pour affirmer la souveraineté économique du Niger dans le secteur pétrolier. « Depuis 2011, le Niger est devenu un pays producteur de pétrole et aujourd’hui, avec la nouvelle vision, il s’est décidé de produire son propre pétrole pour assurer sa souveraineté économique grâce à la volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie » dira le patron de la compagnie nationale

Cette initiative intervient dans un contexte où le Niger cherche à diversifier son économie et à augmenter ses revenus issus du secteur des hydrocarbures. Les experts estiment que cette décision pourrait transformer le paysage économique du Niger. La SONIDEP, avec ses nouvelles ambitions, pourrait devenir un acteur clé du secteur pétrolier en Afrique de l’Ouest. Les premières étapes comprendront des études géologiques détaillées, des forages exploratoires et la mise en place d’installations de production modernes.

Cette transition ne sera pas sans défis. Le Niger devra renforcer ses capacités techniques et managériales, et mettre en place des cadres réglementaires robustes pour attirer et sécuriser les investissements. La formation des ressources humaines locales sera également cruciale pour garantir le succès de cette nouvelle orientation.