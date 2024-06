Maghreb : 2 nouvelles usines de dessalement bientôt construites

Photo Steve Johnson - Unsplash

Le groupe marocain Office Chérifien des Phosphates (OCP) a récemment obtenu un prêt de 2,2 milliards de dirhams, soit près de 200 millions d’euros, de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour la construction de deux usines de dessalement d’eau de mer. Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre des efforts du Maroc pour répondre aux besoins croissants en eau et soutenir le développement économique et industriel du pays.

Les deux nouvelles usines de dessalement, dont la construction sera financée par ce prêt, ont pour objectif principal de couvrir les besoins en eau des installations industrielles de l’OCP à Jorf Lasfar et Safi. L’OCP, leader mondial dans le secteur des phosphates, prévoit d’étendre ses installations d’engrais dans ces régions, nécessitant une augmentation significative de l’approvisionnement en eau.

En outre, ces usines de dessalement contribueront dans le même temps à l’approvisionnement en eau potable des habitants des villes d’El Jadida et de Safi. Les populations du bassin d’Oum Er Rbia bénéficieront aussi de l’infrastructure. Cette initiative est cruciale pour répondre aux défis de la pénurie d’eau dans ces régions, où les ressources en eau douce sont limitées et où la demande en eau continue de croître en raison de l’urbanisation et du développement économique.

Selon des sources concordantes, le financement de la BERD reflète la confiance de l’institution dans la capacité de l’OCP à mener à bien ce projet stratégique. Le recours à l’eau dessalée représente une solution durable pour pallier le déficit hydrique auquel le Maroc est confronté, tout en soutenant les activités industrielles vitales pour l’économie nationale. « Le projet s’inscrit dans la continuité des engagements du Maroc en matière de durabilité visant à réduire la pression sur les ressources, après cinq années consécutives de grave sécheresse dans le pays » peut-on lire dans un communiqué de la BERD.

Ce projet de dessalement s’inscrit également dans une stratégie plus large du Maroc visant à développer des infrastructures modernes et à promouvoir l’utilisation de technologies avancées pour la gestion des ressources en eau. Le pays souhaite mettre en place plusieurs projets de dessalement et d’amélioration des réseaux de distribution d’eau pour assurer une gestion efficace et durable de cette ressource précieuse.