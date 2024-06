Maghreb: ce leader fustige la situation à Gaza

Depuis le début de l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza en octobre 2023, les chiffres communiqués par le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne sont alarmants. Près de 37 600 Palestiniens ont été tués et plus de 86 000 autres blessés. Rien que dans les dernières 24 heures, 47 personnes ont perdu la vie et 121 autres ont été blessées. Cette escalade de violence a été précédée par l’infiltration de combattants du Hamas en Israël le 7 octobre, une réponse, selon le Hamas, aux interventions de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa. En conséquence, Israël a imposé un blocus total de Gaza, entraînant des représailles massives non seulement dans la bande mais aussi contre le Liban et la Syrie, avec des affrontements en Cisjordanie.

Au cours de la conférence de haut niveau sur “la réponse humanitaire d’urgence à Gaza”, qui s’est tenue récemment à Amman, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a vivement critiqué l’incapacité de la communauté internationale à intervenir de manière impartiale dans la crise palestinienne. Par l’intermédiaire de son ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, il a qualifié cette inaction de « tache dans l’histoire de l’humanité ».

Le président a souligné que des milliers de civils, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, sont les victimes de ce qu’il a décrit comme une « machine de destruction et de mort« . À cette occasion, il a rappelé que l’Algérie, actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil des droits de l’Homme, a pris des initiatives pour promouvoir un cessez-le-feu et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire.

Ses efforts se manifestent notamment par le soutien aux résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 2735, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, et la résolution 2728, qui vise à garantir l’acheminement de l’aide aux populations touchées. L’Algérie, en collaboration avec l’Égypte, a également organisé l’envoi de secours humanitaires et a soutenu l’UNRWA dans ses opérations.

En conclusion de son allocution, il a réitéré l’engagement de l’Algérie à avancer le versement de sa contribution financière au budget de l’Autorité palestinienne, dans l’espoir d’atténuer les souffrances actuelles et de soutenir un processus vers une solution durable et juste à la question palestinienne. Il a souligné que la situation actuelle marquerait indubitablement l’histoire, laissant une empreinte indélébile sur la conscience internationale.