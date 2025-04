Maghreb : décès d’un éminent universitaire à l’âge de 80 ans

image d'illustration

Le monde académique algérien et international pleure la disparition du Professeur Omar Aktouf, intellectuel engagé et critique infatigable du management néolibéral. Né en 1945 en Algérie et établi depuis des décennies au Québec, il s’est éteint à l’âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage intellectuel majeur qui continue d’inspirer les chercheurs et les étudiants du monde entier.

Professeur titulaire à HEC Montréal, Omar Aktouf s’est distingué par sa vision alternative du management, opposée aux logiques strictement financières et productivistes. Son travail a plaidé pour un management éthique, axé sur le respect de l’humain et la justice sociale. Son approche, souvent critique à l’égard des modèles dominants, a profondément marqué le monde académique et les praticiens du management.

Auteur de plusieurs ouvrages de référence, tels que Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations ou encore le Management entre tradition et renouvellement, Omar Aktouf a contribué à renouveler la pensée en gestion et en économie. Son regard acéré sur les dérives du capitalisme et son engagement pour un système plus équitable ont fait de lui une voix respectée dans les cercles académiques et intellectuels.

Au-delà de son travail universitaire, le Professeur Aktouf laisse un legs intellectuel précieux pour les générations futures. Ses enseignements et ses écrits continueront d’inspirer ceux qui cherchent à repenser les modèles économiques et organisationnels dans un monde en pleine mutation. Avec son décès, l’Algérie et le monde universitaire perdent l’un de leurs penseurs les plus influents. Mais son œuvre, toujours d’actualité, restera une source d’inspiration pour les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui aspirent à un monde du travail plus humain et plus juste.