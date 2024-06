Maghreb : ce pays dépêche un navire pour surveiller ce secteur

Grine Belkacem (DR)

L’Algérie a franchi une étape significative dans la protection de ses ressources maritimes en déployant le navire « Grine Belkacem » pour surveiller la pêche du thon rouge dans les eaux internationales. Lancement effectué depuis le port d’Alger, cette initiative marque un tournant pour le pays dans le cadre de la réglementation de la pêche durable.

Le navire, acquis en 2010 et originellement espagnol, mesure 40 mètres de long et est équipé de technologies avancées pour la détection et l’évaluation des activités de pêche. Cette modernisation a été effectuée par la société CNAN MED, faisant du « Grine Belkacem » un pionnier en Afrique et dans le monde arabe pour ce type d’inspection.

La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) a autorisé ce déploiement, permettant ainsi au navire d’opérer dans la zone sud-ouest de Malte. Ce cadre légal international habilite le navire à contrôler non seulement les flottes algériennes, mais aussi étrangères, garantissant le respect des quotas et des règlements en vigueur.

Selon Farid Harouadi, Inspecteur général du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, l’Algérie bénéficie maintenant de trois niveaux de surveillance maritime. Cela inclut les systèmes de localisation, les surveillants à bord, et désormais, une unité flottante d’inspection, augmentant significativement l’efficacité de la surveillance des eaux nationales et internationales.

L’investissement dans ce projet a été conséquent, nécessitant une enveloppe de 4 milliards de centimes. En parallèle, un accent particulier a été mis sur la formation de l’équipage, composé de six contrôleurs formés tant en Algérie qu’à l’étranger, soulignant l’engagement du pays envers une pêche responsable et régulée.

Ce déploiement s’inscrit dans un contexte où l’Algérie a vu son quota de pêche au thon rouge augmenter à 2046 tonnes pour l’année 2024, avec une possibilité d’extension de la saison de pêche jusqu’au 10 juillet. Cela reflète la reconnaissance internationale de l’engagement algérien envers les pratiques de pêche durable, ayant été classée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée parmi les nations les plus conformes aux normes internationales.