Maghreb: cet état dans le top 5 des pays où le carburant est cher en Afrique

Le Maroc se distingue en Afrique par ses prix élevés des carburants, se plaçant en quatrième position sur le continent, selon un rapport de Finances News Hebdo s’appuyant sur les données de «Global Petrol Prices». Cette situation perdure malgré une baisse significative des cours mondiaux du pétrole, soulevant de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les consommateurs marocains.

Le Maroc, ne bénéficiant pas des avantages de la production domestique de pétrole, dépend largement des importations pour satisfaire ses besoins en carburants. Cette dépendance structurelle est un facteur clé expliquant les prix élevés à la pompe. Contrairement aux pays producteurs, le Maroc doit supporter les coûts du marché international sans pouvoir les compenser par une production locale.

Les taxes et impôts représentent une part importante du prix du carburant au Maroc. En effet, 31% du prix final à la pompe sont constitués de prélèvements fiscaux, tandis que 61% proviennent du coût d’achat sur le marché international. Les charges de distribution et les marges bénéficiaires n’occupent qu’une fraction de 8%. Cette composition tarifaire rend difficile une baisse significative des prix même en cas de chute des cours mondiaux du pétrole.

Des délais d’approvisionnement et des coûts de raffinage

Les délais d’approvisionnement et le coût du raffinage ajoutent une couche supplémentaire à cette problématique. Bien que les prix du pétrole brut aient baissé, le coût de raffinage ne suit pas forcément cette tendance. La diminution des investissements dans le raffinage, au profit des énergies renouvelables, contribue à maintenir les coûts élevés. De plus, les délais d’approvisionnement, dus à la logistique et aux infrastructures, retardent souvent l’ajustement des prix.

Impact économique et social

Les répercussions des prix élevés des carburants au Maroc sont multiples et profondes. L’augmentation des coûts de transport se répercute rapidement sur l’ensemble de l’économie, entraînant une hausse généralisée des prix des biens et services. Cela affecte directement le pouvoir d’achat des consommateurs et freine la compétitivité économique du pays. Le secteur du transport, particulièrement sensible aux fluctuations des prix des carburants, est le plus impacté, influençant à son tour de nombreux autres secteurs économiques.