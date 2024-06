Maghreb: cette ville est-elle une des plus sales de la région?

Photo Pixabay

Les grandes villes à travers le monde font face à des défis croissants en matière de gestion des déchets, exacerbés par la densité démographique élevée et la consommation accrue. La collecte, le tri, le recyclage et l’élimination des ordures ménagères posent un problème logistique majeur. Ces villes doivent souvent jongler avec des contraintes d’espace pour l’enfouissement des déchets, tout en luttant contre les impacts environnementaux tels que la pollution de l’air et de l’eau. Par ailleurs, l’augmentation de la production de déchets électroniques et de produits à usage unique complique davantage la situation. Ainsi, une gestion efficace requiert des investissements conséquents dans les infrastructures, l’innovation technologique pour le traitement des déchets, et une sensibilisation accrue pour encourager des pratiques de consommation plus durables et respectueuses de l’environnement.

Au cœur du Maghreb, la ville de Tanger est devenue le théâtre d’une intense polémique sur la gestion des déchets, particulièrement exacerbée lors de périodes festives telles que l’Aïd Al-Adha. Critiquée pour son inefficacité, la gestion par les délégataires a suscité un vif débat public, exacerbé par des accusations de négligence flagrante face à une situation devenue critique.

L’affaire a été révélée par le360, un site de référence au Maroc. L’ampleur du problème est révélée par les montagnes de déchets qui s’amoncellent dans divers quartiers, générant des nuisances olfactives et des risques sanitaires considérables pour les résidents. Selon le média, cette gestion déficiente ne se limite pas à des incidents isolés, mais marque un échec systémique à répondre aux besoins de propreté de la ville, particulièrement visible durant l’Aïd, où la production de déchets atteint son paroxysme.

Les sociétés délégataires, notamment Arma et Mecomar, sont au centre des critiques. Le reportage du média marocain a mis en lumière cette gestion défaillante, provoquant une réaction officielle qui, au lieu d’adresser le fond du problème, a plutôt choisi de critiquer la couverture médiatique. Cette approche a soulevé des questions sur la transparence et la responsabilité dans la gestion municipale des services essentiels.

Parallèlement à cette crise, les forêts urbaines de Tanger, qui pourraient servir de poumons verts à la ville, souffrent également de négligence. Ahmed Talhi, spécialiste de l’environnement, alerte sur les multiples agressions subies par ces espaces : incendies volontaires, décharges sauvages et urbanisation galopante. Ces forêts sont régulièrement transformées en zones de dépôt improvisées pour les déchets de construction, compromettant leur rôle écologique vital.

L’expert appelle à une réforme profonde de la politique de gestion des déchets, insistant sur la nécessité d’intégrer la préservation des espaces verts dans les stratégies urbaines. Il suggère la création d’infrastructures adaptées pour traiter les déchets de manière écologique et responsable, tout en renforçant les mesures de sensibilisation des citoyens aux enjeux environnementaux.

La situation à Tanger reflète un dilemme plus large, où le développement urbain et la conservation environnementale doivent être équilibrés. Les autorités locales, interpellées par des voix comme celle d’Ahmed Talhi, doivent désormais envisager des solutions durables qui réconcilient croissance urbaine et respect de l’environnement.

Sans une action déterminée pour redresser cette gestion, la ville risque de subir des conséquences environnementales et sanitaires de long terme. La polémique actuelle pourrait ainsi être le catalyseur d’un changement nécessaire, pour que Tanger puisse véritablement répondre aux défis de l’urbanisation moderne tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.