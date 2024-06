Maghreb: colère après la hausse des prix des billets d’entrée des monuments historiques

Photo : DR

Les prix des billets d’entrée pour les monuments historiques de Marrakech ont subi une hausse significative, semant la surprise parmi les visiteurs et les professionnels du secteur touristique. Alors que les tarifs étaient stables depuis un certain temps, une décision abrupte du ministère du Tourisme a vu le coût des billets augmenter brusquement.

Cette augmentation draconienne a été particulièrement ressentie par les touristes étrangers, confrontés à une augmentation de près de 30% du prix de leurs billets, passant de 70 à 100 dirhams. Pour les Marocains, la hausse est également notable, avec une multiplication par deux du prix, passant de 10 à 20 dirhams.

Les réactions ne se sont pas fait attendre parmi les acteurs locaux du tourisme. Des guides touristiques ont exprimé leur consternation face à cette décision prise sans consultation préalable avec les professionnels du secteur. Ils ont critiqué vertement l’approche du ministère du Tourisme, regrettant le manque de communication et de transparence dans la mise en œuvre de cette mesure. Certains ont même souligné que la mise en application soudaine de cette politique tarifaire a créé une confusion parmi les visiteurs, certains se voyant obligés de payer le nouveau tarif alors qu’ils avaient acheté leurs billets à l’ancien prix quelques heures auparavant.

Les critiques n’ont pas manqué de qualifier cette décision de « irrationnelle et arbitraire« , dénonçant le préjudice potentiel pour l’industrie touristique locale. Ils ont appelé à une concertation sérieuse avec les parties prenantes du secteur avant toute prise de décision future, mettant en avant l’importance d’une approche collaborative pour le développement durable du tourisme à Marrakech.

Cette montée des prix soulève également des questions quant à son impact sur l’afflux de touristes et sur l’accessibilité des sites historiques aux visiteurs. Marrakech, connue pour sa riche histoire et son patrimoine culturel, doit naviguer avec précaution entre la gestion financière des sites et la promotion d’un tourisme inclusif et durable.