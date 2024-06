Visas au Maghreb : la France annonce une nouvelle mesure

Visa Schengen

Obtenir un visa pour la France et plus largement pour l’espace Schengen représente depuis longtemps un défi considérable pour les ressortissants d’Afrique. Les procédures complexes, les longs délais d’attente et les taux de refus élevés ont souvent été source de frustration pour ceux qui aspirent à étudier, travailler ou simplement visiter l’Europe. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les jeunes diplômés, qui voient dans l’accès à l’espace Schengen une opportunité de valoriser leur formation et d’élargir leurs horizons professionnels.

Face à cette problématique, la France vient de lancer une initiative significative, spécialement conçue pour les diplômés marocains de l’enseignement supérieur français. Ce 17 juin, l’ambassade de France au Maroc a annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif visant à simplifier les démarches de demande de visa pour ces étudiants. Sandrine Lelong-Motta, consule générale de France à Rabat, a souligné que ce programme n’assure pas une délivrance automatique de visa, mais offre un traitement bienveillant des dossiers complets, permettant ainsi d’obtenir un visa de circulation de un à cinq ans.

Le visa accordé dans ce cadre permettra aux bénéficiaires de multiples entrées dans l’Union européenne, offrant une flexibilité considérable pour les déplacements. L’inscription au programme se fait en trois étapes. Tout d’abord, les intéressés doivent s’enregistrer sur le site France Alumni et fournir une preuve de leur diplôme, dont l’authenticité sera vérifiée par Campus France Maroc. Ensuite, ils devront compléter leur demande sur le site France Visa et choisir l’option pour entrées multiples. Enfin, ils fixeront un rendez-vous via le centre TLS Contact pour soumettre les documents requis.

Ce dispositif, déjà opérationnel, représente un changement notable dans la gestion des demandes de visa. Il reconnaît la valeur ajoutée des diplômés de l’enseignement supérieur français en leur facilitant l’accès à l’espace Schengen. Cela pourrait non seulement alléger les frustrations liées à l’obtention de visa, mais aussi renforcer les liens culturels et économiques entre la France et le Maroc.

Cette nouvelle mesure pourrait avoir des implications profondes. En facilitant la mobilité des jeunes diplômés, la France pourrait voir se renforcer sa position en tant que destination privilégiée pour les étudiants et professionnels marocains. Toutefois, il sera crucial de surveiller l’efficacité de ce programme dans la pratique et de s’assurer qu’il ne crée pas de nouvelles inégalités entre les diplômés. En outre, cette initiative pourrait servir de modèle pour des accords similaires avec d’autres nations du Maghreb, potentiellement ouvrant la voie à une approche plus accueillante et intégrée de la gestion des visas.