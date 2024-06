Maghreb: comment cette compagnie a sauvé un aéroport français

Photo Pixabay

Les aéroports, comme toutes les entreprises, doivent attirer les compagnies aériennes pour assurer leur viabilité. Les grands hubs aéroportuaires situés à proximité de métropoles comme Paris, Marseille, Lyon ou Lille n’ont guère de mal à séduire les compagnies aériennes grâce à une demande constante de passagers. Cependant, les aéroports de province sont souvent en difficulté. Sans un nombre suffisant de vols et de passagers, leur avenir est incertain.

C’est dans ce contexte que l’aéroport de Lorraine, niché entre Nancy et Metz dans l’Est de la France, lutte pour maintenir son activité. Confronté à une rude concurrence de grands aéroports internationaux à proximité, il a vu ses liaisons se réduire progressivement. Récemment, la compagnie Twin Jet a mis fin à sa ligne vers Marseille, aggravant encore la situation.

Publicité

Face à cette baisse d’activité, l’aéroport de Lorraine trouve un nouveau souffle grâce aux liaisons vers le Maghreb. Selon le journal Le Républicain Lorrain, ces lignes sont devenues essentielles pour la survie de l’aéroport. Parmi les cinq lignes régulières restantes, trois sont desservies par Air Algérie, offrant une bouffée d’oxygène vitale.

En effet, Air Algérie a intensifié ses opérations à partir de Lorraine Aéroport en ajoutant neuf vols hebdomadaires vers trois destinations algériennes : Alger, Constantine et Oran. Plus précisément, six vols par semaine relient Alger, deux vols hebdomadaires desservent Constantine, et un vol par semaine part pour Oran. Ces liaisons sont devenues le pilier sur lequel repose désormais l’aéroport.

Grâce à la compagnie algérienne, l’aéroport de Lorraine évite la fermeture et continue de servir la région. Les vols réguliers vers le Maghreb non seulement soutiennent l’économie locale, mais offrent également aux résidents une porte d’entrée vers l’Afrique du Nord, renforçant ainsi les liens culturels et économiques entre les deux rives de la Méditerranée.