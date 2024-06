Maghreb : les USA saluent le « leadership régional » de ce pays

Antony Blinken (Photo Reuters)

Récemment, Washington a tenu à exprimer sa reconnaissance au Maroc pour son leadership régional, soulignant l’importance stratégique du royaume chérifien dans le contexte géopolitique actuel. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller, a communiqué cette reconnaissance à la suite d’un entretien téléphonique entre Antony Blinken, secrétaire d’État américain, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger.

Lors de cet échange, Antony Blinken a salué les efforts continus du Maroc pour promouvoir la stabilité et le développement dans la région du Maghreb. La discussion a également porté sur les moyens de renforcer les partenariats bilatéraux pour consolider la paix et la prospérité. Blinken a reconnu le rôle crucial du Maroc en tant qu’acteur de premier plan dans le maintien de la sécurité régionale et la promotion des initiatives de développement économique.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), les différentes personnalités américaines et marocaines ont souligné l’importance d’établir des mécanismes de coopération pour créer un environnement propice à la paix et au développement au Maghreb. Antony Blinken dira que le Maroc joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Pour Blinken, cela favorise une coopération harmonieuse et ambitieuse entre les deux États. De son côté, Nasser Bourita a réaffirmé l’engagement du Maroc à poursuivre ses efforts pour faire du Maghreb une destination à ne pas manquer.

Le soutien exprimé par les États-Unis reflète la profondeur du partenariat stratégique entre les deux pays. Le Maroc est depuis longtemps un allié clé des États-Unis en Afrique du Nord, jouant un rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, ainsi que dans la promotion des réformes économiques et sociales. Cette reconnaissance américaine intervient dans un contexte où le Maroc continue de renforcer sa position en tant que leader régional, grâce à des initiatives diplomatiques et économiques ambitieuses.

En outre, les discussions ont évoqué des projets concrets visant à améliorer les infrastructures, l’éducation et la santé, renforçant ainsi la coopération bilatérale. Les deux pays ont exprimé leur volonté de travailler ensemble sur des projets de développement durable et de renforcer les liens économiques. Cette dynamique positive s’inscrit dans une vision commune de développement inclusif et de stabilité à long terme