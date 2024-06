Maghreb: Gims annonce un projet majeur qui va changer une ville touristique

© Isopix

Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est une figure emblématique de la musique francophone moderne, célèbre pour ses hits qui oscillent entre rap et pop. Originaire de la République Démocratique du Congo, il a grandi en France où il a débuté sa carrière au sein du groupe Sexion d’Assaut avant de poursuivre en solo. Sa notoriété ne se limite pas à l’Europe; il jouit également d’une grande popularité au Maroc, un pays qu’il considère comme sa seconde patrie et où il réside depuis plus d’une décennie. Son attachement à Marrakech est particulièrement profond, et c’est là qu’il a décidé de lancer son premier grand projet entrepreneurial.

Le projet, intitulé « Sunset Village Private Residences », vise à ériger plus d’une centaine de villas de luxe à Marrakech. Cette initiative marque son premier investissement majeur dans le secteur immobilier, témoignant de son engagement envers la ville qu’il chérit. Situées sur la route d’Amizmiz, ces résidences couvriront une superficie de 13 hectares et proposeront des villas dont la superficie habitable atteindra 470 mètres carrés.

Publicité

Chaque villa, valorisée entre 500 000 et 1 000 000 euros, bénéficiera d’un terrain privatif allant de 400 à 1200 mètres carrés. Le début des travaux est prévu pour le 9 juin de cette année, avec une première livraison attendue en 2026. Le choix de Marrakech n’est pas fortuit; la ville est non seulement un carrefour touristique majeur grâce à son riche patrimoine culturel et sa vie nocturne dynamique, mais elle est également au cœur d’un développement économique prometteur, notamment avec l’arrivée prochaine d’une ligne de train à grande vitesse la reliant à Casablanca.

Pour ce projet d’envergure, Gims a collaboré avec Horizon Development, une entreprise reconnue pour la qualité de ses réalisations dans le domaine de l’immobilier de luxe. L’architecte Lubna El Yazidi, de l’agence Line Architectes, a été chargée de la conception, promettant ainsi des finitions de haute qualité et un design innovant. Le style des résidences mariera minimalisme élégant et touches tropicales, offrant un cadre de vie qui fusionne le désert d’Agafay et l’ambiance balnéaire avec la première plage privée en lagon d’Afrique de l’Ouest.

L’ensemble du projet vise à renforcer l’attrait de Marrakech, non seulement en tant que destination touristique, mais aussi en tant que pôle d’attraction pour les investissements internationaux. Cela s’aligne parfaitement avec les grands événements à venir, tels que la Coupe du Monde de la FIFA en 2030, qui projettent la ville sur la scène mondiale. La révélation officielle du projet se tiendra le 9 juin au Selman Marrakech, un complexe de luxe voisin du site, où de nombreuses personnalités du monde du divertissement et des affaires sont attendues.

Ce projet illustre bien la vision de Gims pour Marrakech, non seulement en tant qu’artiste mais aussi en tant qu’acteur économique engagé. En choisissant de contribuer activement à l’expansion et au développement de sa ville d’adoption, Gims solidifie son lien avec le Maroc et pose un jalon pour d’autres initiatives futures.