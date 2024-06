Maghreb : Israël a augmenté drastiquement ses échanges commerciaux avec ce pays

(Reuters: Gali Tibbon, file photo)

Avec les tensions géopolitiques exacerbées par la guerre à Gaza, les relations commerciales entre Israël et plusieurs nations dont une du Maghreb continuent de se renforcer. Ce phénomène s’inscrit dans le cadre plus large des Accords d’Abraham, qui depuis 2020, cherchent à établir des bases solides pour la paix et la coopération économique entre Israël et divers États arabes.

Contexte géopolitique et économique

Malgré les répercussions de la guerre à Gaza démarrée en octobre 2023, les échanges économiques entre le Maroc et Israël n’ont cessé de croître. Ces échanges sont soutenus par les Accords d’Abraham, initiant une ère de normalisation des relations diplomatiques et économiques qui semble résister aux tensions régionales actuelles.

Ainsi, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël a significativement progressé, atteignant 53,2 millions de dollars lors des cinq premiers mois de 2024, enregistrant une hausse de 64%. En mai 2024, les échanges ont même bondi à 8,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 124% par rapport à mai 2023, malgré les tensions diplomatiques accrues suite au conflit à Gaza.

Dynamiques commerciales entre Israël et ses partenaires régionaux

La Jordanie, dans ce cadre régional complexe, montre une situation contrastée. Bien que le commerce avec Israël ait légèrement augmenté de 1% en 2024, il a connu une baisse de 17% sur les cinq premiers mois comparés à l’année précédente, avec un volume total de 178,8 millions de dollars. Ensuite, les chiffres concernant l’Égypte révèlent une forte hausse, avec un commerce bilatéral qui a atteint 212,6 millions de dollars durant les cinq premiers mois de 2024, soit une augmentation de 59% par rapport à la même période de 2023.

Les Émirats Arabes Unis montrent également une croissance notable, avec un commerce bilatéral qui a atteint 1,39 milliard de dollars durant les cinq premiers mois de 2024, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente. Cela souligne une tendance de consolidation économique qui transcende les crises politiques momentanées.

Perspectives économiques et diplomatie

Le rapport conclut que, malgré un ralentissement du tourisme et des interactions personnelles dû à l’instabilité sécuritaire, les liens commerciaux entre les pays des Accords d’Abraham restent non seulement intacts, mais aussi en phase de croissance. Cette robustesse des échanges commerciaux pourrait jouer un rôle clé dans la stabilité régionale et la poursuite des objectifs de paix à long terme, malgré les défis continus.