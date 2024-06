Maghreb: le séjour des touristes bientôt taxé dans ce pays

Photo unsplash

À partir du 1ᵉʳ novembre 2024, les touristes séjournant en Tunisie devront faire face à une nouvelle taxe de séjour. Annoncée récemment par les autorités tunisiennes, cette mesure s’appliquera aux vacanciers logeant dans des hôtels classés deux étoiles ou plus. L’objectif principal de cette initiative est de soutenir le développement du secteur touristique, crucial pour l’économie du pays.

La taxe de séjour, un concept déjà adopté dans de nombreux pays, vise à financer diverses infrastructures et services publics nécessaires pour accueillir un grand nombre de visiteurs. Ces fonds seront utilisés pour l’entretien des infrastructures publiques, la gestion des déchets, la protection de l’environnement, et la promotion de la culture locale. En outre, cette mesure devrait aider à réduire l’impact du tourisme de masse sur la vie quotidienne des résidents locaux.Le montant de cette nouvelle taxe variera en fonction de la catégorie de l’hôtel :

4 dinars tunisiens (environ 1,20€) par nuitée pour les hôtels 2 étoiles

8 dinars tunisiens (environ 2,40€) par nuitée pour les hôtels 3 étoiles

12 dinars tunisiens (environ 3,60€) par nuitée pour les hôtels 4 et 5 étoiles

Cette taxe sera applicable aux touristes âgés de 12 ans et plus et sera plafonnée à dix nuits de séjour. Par exemple, une famille de quatre personnes, dont deux adolescents, pourrait voir son budget vacances augmenter de 120 € pour un séjour de deux semaines.

Cette nouvelle taxe remplace une taxe hôtelière antérieure beaucoup moins onéreuse, qui prévoyait un prélèvement d’un maximum de 1 dinar tunisien (environ 0,30€) par nuitée et par personne pour les séjours de sept nuits. Le gouvernement tunisien justifie cette augmentation par le besoin de faire contribuer davantage les visiteurs étrangers aux coûts des produits et services subventionnés par le pays.

Il est important de noter que cette nouvelle taxe ne s’appliquera pas aux touristes séjournant dans des locations meublées ou des campings. Cette exemption vise à encourager d’autres formes d’hébergement et à diversifier l’offre touristique tunisienne.