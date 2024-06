Maghreb: un pays européen avertit ses ressortissants

Les gouvernements occidentaux fournissent régulièrement des conseils de voyage à leurs citoyens désirant se rendre à l’étranger, une pratique courante pour prévenir les risques potentiels liés à la sécurité, la santé ou les conditions politiques locales. Ces avis, qui varient en fonction de l’évolution de la situation dans chaque pays, jouent un rôle crucial dans la préparation des voyageurs à affronter divers enjeux lors de leurs déplacements internationaux.

Récemment, le Royaume-Uni a actualisé ses recommandations pour les voyageurs se rendant au Maroc, une destination prisée par de nombreux Britanniques, surtout pendant la période estivale. Le Foreign Office britannique, dans un avis daté du 10 juin, conseille une vigilance accrue dans les lieux publics densément peuplés, les zones touristiques, ainsi que près des bâtiments gouvernementaux et des infrastructures de transport.

Cet avertissement s’appuie sur une évaluation du risque terroriste, jugé très élevé au Maroc. Les attaques, bien qu’indiscriminées, pourraient viser spécifiquement les endroits fréquentés par les étrangers, augmentant ainsi les risques pour les ressortissants britanniques. Les autorités marocaines ont régulièrement déjoué des tentatives d’attentats, signe d’une menace persistante liée notamment à la présence de sympathisants de groupes extrémistes tels que Daesh.

Outre le risque terroriste, le Royaume-Uni met en garde contre les manifestations et les mouvements de protestation qui, bien que généralement pacifiques lorsqu’autorisées, peuvent occasionnellement dégénérer en affrontements violents avec les forces de l’ordre. Les conseils du Foreign Office insistent également sur la prudence dans le contexte de la criminalité, mentionnant des cas de vol à l’arraché, de pickpocketing, et même d’agressions armées dans certaines grandes villes et zones touristiques. Les recommandations incluent des conseils pour minimiser les risques, comme éviter les zones isolées après la tombée de la nuit et ne pas transporter de grandes sommes d’argent.

Les voyageurs sont également alertés sur les risques liés à la fraude par carte de crédit et à d’autres escroqueries, courantes dans les zones très fréquentées par les touristes. Le guide mentionne spécifiquement les dangers associés aux faux guides touristiques, surtout dans les quartiers historiques comme les médinas, où il est conseillé de s’assurer que les guides sont dûment accrédités par les autorités locales.

Les différences culturelles et légales représentent un autre domaine de préoccupation souligné par le Foreign Office. Les lois marocaines, fortement influencées par les principes islamiques, imposent un respect strict des coutumes locales, surtout durant le mois sacré du Ramadan. Les relations sexuelles hors mariage, par exemple, sont illégales pour les citoyens marocains et peuvent entraîner des sanctions.

Enfin, le rapport aborde les précautions à prendre en matière de transport et d’activités en plein air, spécifiant les exigences pour conduire au Maroc et les recommandations pour ceux qui envisagent de faire de la randonnée dans les montagnes de l’Atlas.

À travers ces mises à jour, le Royaume-Uni vise à assurer la sécurité de ses citoyens en les informant des risques potentiels au Maroc et en leur fournissant les recommandations nécessaires pour éviter les désagréments lors de leurs voyages.