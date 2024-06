Maghreb: record historique des exportations de certains produits vers l’Allemagne

Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Au cours des trois premiers mois de l’année 2024, le Maroc a enregistré un succès retentissant sur le marché allemand des fruits et légumes. Selon le dernier rapport de la plateforme EastFruit, les exportations directes de produits frais et congelés ont atteint des niveaux sans précédent, dépassant de loin les performances des années précédentes.

Une augmentation spectaculaire a été observée dans plusieurs catégories de produits. Les tomates de serre, les poivrons, les framboises congelées et les myrtilles fraîches ont particulièrement brillé dans cette période. Les chiffres sont éloquents : près de 35 000 tonnes de légumes, fruits et baies ont été expédiées du Maroc vers l’Allemagne. Cette quantité représente une augmentation remarquable de 40 % par rapport à la même période de l’année précédente. De plus, cela marque le double du volume moyen enregistré au cours des cinq dernières années.

Publicité

Ce record n’est pas seulement remarquable en termes de quantité, mais il souligne également l’impact significatif du Maroc sur le marché allemand des fruits et légumes. Une partie considérable des exportations marocaines est réexportée via d’autres pays européens comme l’Espagne ou la France, ce qui contribue à renforcer encore davantage la présence marocaine sur ce marché.

La montée en flèche des exportations de tomates de serre et de poivrons est particulièrement remarquable. Avec une augmentation respective de près du double et d’un tiers, ces produits ont su conquérir les consommateurs allemands malgré une concurrence accrue sur le marché européen.

Les framboises congelées ont également connu un essor impressionnant, dépassant de loin les quantités de l’année précédente. La forte pénurie de ce produit sur le marché allemand a contribué à une augmentation significative des prix, offrant ainsi une opportunité propice pour les exportateurs marocains.

Quant aux myrtilles fraîches et aux fraises, elles n’ont pas été en reste. Les exportations de myrtilles ont doublé tandis que celles de fraises ont été multipliées par deux, témoignant de la diversité et de la qualité de l’offre marocaine sur le marché allemand.

Publicité

Cette réussite s’explique en partie par la compétitivité des fournisseurs du sud, notamment le Maroc et la Turquie, face à la crise que traverse le secteur des serres dans l’Union européenne. L’augmentation des coûts de l’énergie a en effet accru l’offre de légumes de serre, renforçant ainsi la position des producteurs marocains sur le marché européen.