Maghreb: un allié des USA veut renforcer son partenariat

Photo: DR

Les pays du Maghreb attirent. En effet, alors que leur économie est en plein boom, notamment grâce au développement accru de certains secteurs comme les ressources naturelles ou l’aviation, de nombreuses nations voient d’un bon œil le fait d’échanger, de coopérer davantage.

C’est notamment le cas du Canada. En effet, c’est à travers la voie de Michael Callan, ambassadeur à Alger, que le Canada a confirmé son intention de construire un partenariat plus fort et plus solide encore, avec le gouvernement algérien. Des discussions bilatérales portant sur diverses thématiques et secteurs d’activité ont d’ores et déjà été entamées, dans le but d’avancer de manière rapide et responsable.

Publicité

Le Canada souhaite renforcer ses échanges avec l’Algérie

Seraient surtout concernés par cette sortie, les secteurs économiques que sont le commerce et l’investissement, celui de la sécurité régionale et du respect des droits de l’Homme ainsi que de plus riches échanges en matière de culture, de science et de lutte contre le changement climatique. Une sortie effectuée à quelques jours seulement du début de la 55e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) prévue du 24 au 29 juin.

Une grande foire à laquelle environ une vingtaine d’entreprises canadiennes ont d’ores et déjà annoncé leur participation et ceux, après plus de 20 ans d’absence sur le territoire. Des groupes de secteurs divers et variés, qui souhaitent s’implanter plus massivement sur le marché algérien et profiter de son extraordinaire dynamique, afin de pouvoir, elles aussi, en profiter.

Une dynamique unique et rassurante

Celui-ci a toutefois tenu à se montrer rassurant. Les relations actuelles sont déjà très bonnes ! En effet, les rapports diplomatiques entretenus par l’Algérie et le Canada sont positifs, bénéficient d’une dynamique remarquable. Il a d’ailleurs rappelé que vient tout juste d’être fondé, un groupe d’amitié parlementaire Algérie-Canada, preuve de la bonne entente entre députés et élus des deux nations.