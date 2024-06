Maghreb: un navire israélien crée la polémique

Benyamin Nétanyahou (Photo : Reuters / RONEN ZVULUN)

Le port de Tánger Med a été le théâtre d’un événement controversé début juin, lorsque le navire de guerre israélien INS Komemiyut y a fait escale pour se ravitailler en carburant et en provisions. Cet incident survient dans un contexte déjà tendu marqué par le conflit en cours à Gaza, où les forces israéliennes sont engagées dans des affrontements violents. Cette escale a déclenché une vague d’indignation au Maroc, pays qui connaît régulièrement des manifestations d’envergure contre les actions d’Israël à Gaza.

L’INS Komemiyut, un bateau de 90 mètres, a navigué depuis les États–Unis où il avait été acquis par la marine israélienne, jusqu’à la base navale de Haifa. Cet arrêt à Tánger n’est pas isolé, puisqu’un événement similaire s’était produit en septembre dernier avec un autre navire israélien, le INS Nachshon. L’incident de juin a coïncidé avec une période de haute tension due à la guerre à Gaza, perçue par de nombreux Marocains comme une agression majeure contre les Palestiniens.

Réactions et répercussions

La découverte de l’escale du INS Komemiyut a été largement relayée par les médias marocains, notamment par Le Desk qui l’a mise en avant sur sa page d’accueil. Cette escale a été interprétée comme une violation des directives de la Cour Internationale de Justice et comme un encouragement à ce que de nombreux manifestants appellent « l’ennemi sioniste ». Le Front Marocain de Soutien à la Palestine et contre la Normalisation avec Israël a exprimé sa déception que le Maroc n’ait pas suivi l’exemple de l’Espagne, qui avait refusé l’escale d’un navire transportant des explosifs destinés à Israël.

Alors que le commerce et les liaisons sécuritaires entre Israël et le Maroc demeurent relativement stables, d’autres aspects des relations bilatérales, comme les visites officielles et le tourisme, souffrent de cette crise. La normalisation des relations diplomatiques entre les deux nations, entamée en décembre 2020, est désormais scrutée de près par l’opinion publique marocaine. Un rapport récent de l’Institut National d’Études de Sécurité d’Israël souligne que le soutien marocain à la Palestine pourrait potentiellement s’intensifier si le conflit continue à s’aggraver.

Considérations futures

L’événement soulève des questions importantes sur la durabilité des accords de normalisation dans un contexte de conflit prolongé. Il met en lumière la complexité des relations internationales où les actions militaires et les décisions diplomatiques sont étroitement liées. Le Maroc, tout en cherchant à maintenir des relations bilatérales bénéfiques avec Israël, doit aussi gérer les sentiments forts de sa population qui sympathise largement avec la cause palestinienne.

En somme, cette escale n’est pas seulement un fait divers, mais un reflet des tensions régionales et des défis diplomatiques auxquels le Maroc est confronté dans un paysage international de plus en plus polarisé. Les réactions à cet événement pourraient influencer les politiques internes et externes du Maroc à un moment crucial, soulignant l’importance de la diplomatie et de la perception publique dans les relations internationales modernes.