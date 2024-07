Maghreb: le Burkina signe plusieurs accords

Ibrahim Traore (DR)

La capitale burkinabè a été le théâtre d’un événement diplomatique majeur alors que le Burkina Faso et la Tunisie ont conclu une série d’accords historiques lors de la 8e session de leur commission mixte, tenue du 1er au 2 juillet 2024. Ces accords marquent une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations, couvrant une gamme diversifiée de secteurs cruciaux pour le développement économique et social.

Les discussions fructueuses ont abouti à la signature d’accords de coopération stratégique touchant des domaines tels que l’investissement, l’industrie, la propriété industrielle, la formation professionnelle, l’artisanat, le tourisme, la promotion de la famille et des sports. Ces accords témoignent de l’engagement commun à stimuler les échanges économiques et culturels, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les citoyens des deux pays.

Sous la présidence éclairée des ministres des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré pour le Burkina Faso et Nabil Ammar pour la Tunisie, la session a été marquée par un climat de coopération constructive et de partenariat durable. Les discussions ont également jeté les bases pour de futurs accords potentiels dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, la protection civile et la gestion des risques, soulignant ainsi l’engagement mutuel à renforcer la stabilité régionale et la sécurité.

En marge de la session officielle, le chef de la diplomatie tunisienne a été reçu chaleureusement par Ibrahim Traoré, soulignant l’importance des relations bilatérales dans des contextes plus informels mais tout aussi cruciaux. Les échanges ont porté sur des questions essentielles telles que le rapatriement sanitaire, le développement de la coopération sanitaire et la gestion des flux migratoires, soulignant ainsi l’approche holistique et inclusive adoptée par les deux nations pour relever les défis communs.