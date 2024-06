Maghreb: une quantité impressionnante de produits de contrebandes saisies

Photo: DR

Les autorités douanières de Monastir et Sousse ont récemment réalisé plusieurs saisies majeures de produits de contrebande, totalisant une valeur impressionnante de plus d’un milliard de dinars. Ces opérations témoignent de la vigilance accrue des services douaniers face aux tentatives de fraude et de commerce illicite qui affectent l’économie locale.

À Monastir, une fouille minutieuse dans un magasin a permis de découvrir une importante quantité de bijoux en or sans documents légaux. Soumis à l’expertise, ces bijoux de divers calibres pesaient au total 2 600 grammes, avec une valeur estimée à 528 mille dinars. La découverte a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de saisie.

Dans une autre intervention significative, les agents de la garde douanière de Monastir ont mené des enquêtes qui ont abouti à deux opérations distinctes de saisie de marchandises de contrebande. Un camion immatriculé en Tunisie, chargé de vêtements, de chaussures, de bijoux contrefaits et de pièces détachées usagées, a été intercepté. La valeur de cette cargaison s’élevait à 234 mille dinars, et l’ensemble des biens saisis lors de cette intervention a été estimé à 377 mille dinars.

Toujours à Monastir, une autre fouille dans un commerce a révélé une collection de pièces détachées et de vêtements de confection de contrebande, dont la valeur est estimée à 143 mille dinars. Ces actions coordonnées illustrent les efforts constants des douaniers pour lutter contre le commerce illégal.

Parallèlement, à Sousse, les services douaniers ont mené une enquête qui a permis la saisie de vélos électroniques de contrebande, évalués à 70 mille dinars. De plus, une quantité substantielle de tissus et de vêtements de confection illicites, d’une valeur totale de 131 mille dinars, a également été saisie.