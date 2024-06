Maghreb : voici le pays le plus pacifique de la région

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc continue de s’imposer comme un modèle de stabilité et de paix dans la région du Maghreb. Selon le Global Peace Index 2024, publié par l’Institut pour l’Économie et la Paix (IEP), le Maroc se classe 78ᵉ sur 163 pays en matière de paix, marquant une progression de quatre places par rapport à l’année précédente. Cette amélioration notable reflète les efforts continus du royaume pour renforcer la sécurité, réduire les conflits internes et internationaux, et gérer la militarisation de manière équilibrée.

Le Global Peace Index est une mesure largement reconnue du niveau de paix dans le monde. Il évalue les pays en fonction de trois principaux domaines que sont : la sécurité dans la société, l’ampleur des conflits domestiques et internationaux, et le degré de militarisation. Le Maroc, avec sa position moyenne à l’échelle mondiale, se distingue particulièrement dans le contexte de l’Afrique du Nord, étant reconnu comme le pays le plus pacifique de la région.

Cette position privilégiée du Maroc n’est pas un hasard. Elle résulte d’une série de politiques et d’initiatives visant à promouvoir la stabilité et le développement. Le royaume a su maintenir une atmosphère de sécurité relative malgré les tensions régionales et les défis internes. Les autorités marocaines ont investi dans des programmes de sécurité nationale tout en travaillant sur la diplomatie pour gérer les relations internationales de manière pacifique.

Les progrès du Maroc en matière de paix sont également attribuables à sa gestion efficace des conflits internes. Le pays a mis en œuvre plusieurs réformes visant à améliorer la gouvernance et la justice sociale, réduisant ainsi les sources potentielles de tensions domestiques. En outre, le royaume chérifien a réussi à se positionner comme un acteur important dans la médiation des conflits régionaux, renforçant ainsi son image de havre de paix.

L’amélioration du classement du Maroc dans le Global Peace Index 2024 est également le reflet de son approche équilibrée de la militarisation. Bien que le pays ait investi dans ses capacités de défense pour répondre aux menaces potentielles, il a évité une militarisation excessive qui pourrait déstabiliser la société civile. Cette stratégie a permis de maintenir un environnement où la sécurité et la paix coexistent de manière harmonieuse.

Le positionnement du Maroc en tant que pays maghrébin le plus pacifique dans le Global Peace Index est un témoignage de son engagement à construire une société pacifique et prospère. Cette reconnaissance internationale est également un atout pour le royaume, attirant des investissements étrangers et renforçant sa position comme destination touristique et économique de premier plan en Afrique du Nord. Pour rappel, le top 3 des pays les plus pacifiques du monde est dominé par le trio suivant : l’Islande, l’Irlande et l’Autriche. À noter que les USA occupent la 132ᵉ position alors que la France, elle, se trouve à la 86ᵉ place. Ci-dessous, les positions des autres pays d’Afrique du Nord :