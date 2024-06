Nucléaire en France: l’équipementier lancé par un ex-ministre étend ses tentacules

L’équipementier du nucléaire Alfeor, lancé en septembre dernier par « Les Équipes du Made in France » d’Arnaud Montebourg et la société d’investissement Otium Capital, poursuit sa croissance en rachetant deux nouvelles PME. Ces acquisitions stratégiques renforcent la position d’Alfeor en tant qu’équipementier de référence dans le secteur nucléaire.

Deux nouvelles acquisitions pour Alfeor

Après avoir officialisé deux premières acquisitions le mois dernier, Alfeor annonce aujourd’hui l’achat de la société Delta Metal et du laboratoire Effitech. Ces opérations confirment l’ambition d’Alfeor de devenir un leader en fédérant des PME au sein d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI) industrielle. Delta Metal apporte son expertise dans la fabrication d’éléments de fixations métallurgiques à haute exigence, tandis qu’Effitech se spécialise dans les essais et analyses métallurgiques et mécaniques.

Un chiffre d’affaires consolidé de 30 millions d’euros

Avec ces quatre acquisitions au total, Alfeor atteint un chiffre d’affaires consolidé de 30 millions d’euros et emploie désormais 200 collaborateurs. La société, née de la collaboration entre « Les Équipes du Made in France » et le fonds d’investissements Otium Capital, se positionne comme un acteur majeur du nucléaire français et européen.

Vers un développement continu

Alfeor ne compte pas s’arrêter là. Au-delà de ces acquisitions, l’équipementier est en discussion avec de nombreuses PME cherchant à pérenniser leur entreprise, accélérer leur développement et atteindre une taille critique. L’objectif est de répondre aux attentes croissantes des grands donneurs d’ordres de la filière nucléaire, tels qu’EDF et Framatome.

En peu de temps, Alfeor réalise quatre acquisitions clés, reflétant la conviction partagée par les PME de contribuer à la renaissance de la filière nucléaire française et européenne. Arnaud Montebourg, cofondateur et président du conseil de surveillance d’Alfeor, déclare : « Alfeor confirme ainsi son ambition de devenir un équipementier de référence dans le secteur nucléaire et un leader français et européen ». Selon le Gifen, syndicat professionnel du nucléaire, les TPE et PME constituent 85 % des entreprises actives dans la filière nucléaire française.