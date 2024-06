Poutine aux dirigeants du G7: « Le vol, ça reste du vol et ça ne restera pas impuni »

Depuis l’offensive russe en Ukraine débutée en février 2022, le soutien militaire des pays occidentaux s’est avéré crucial pour Kiev. Ce soutien, comprenant des livraisons d’armements, des formations et un apport en renseignements, a fortifié la défense ukrainienne tout en intensifiant les tensions entre la Russie et l’Occident. La capacité de l’Ukraine à tenir face à l’adversité, soutenue par cette aide internationale, a eu des répercussions profondes, exacerbant les réactions du Kremlin.

La dernière réunion du G7 en Italie a vu les dirigeants prendre une mesure significative en convenant de soutenir financièrement l’Ukraine par un prêt de 50 milliards de dollars. Cette somme sera garantie par les intérêts accumulés sur les 300 milliards d’euros d’actifs de la banque centrale de Russie, gelés depuis le début du conflit. Cette initiative marque une escalade dans les méthodes de soutien à l’Ukraine, transformant les revenus des intérêts des actifs gelés en ressources pour la résistance ukrainienne.

Vladimir Poutine a réagi vigoureusement à cette décision, la qualifiant de « vol ». S’exprimant devant les cadres de son ministère des Affaires étrangères, il a critiqué les tentatives occidentales de légaliser la saisie de ces fonds : « Même si on enjolive les choses, le vol, ça reste du vol et ça ne restera pas impuni« . Il promet des mesures de rétorsion, illustrant l’escalade des tensions entre la Russie et les pays du G7.

La réaction de l’Ukraine à cette annonce a été tout aussi significative. Le président Volodymyr Zelensky, présent lors de la réunion du G7, a salué cette décision mais a également appelé à une action plus radicale : la confiscation directe de ces actifs, une démarche que les membres du G7 hésitent à adopter en raison de complications juridiques.

Cette stratégie du G7 pourrait non seulement redéfinir les normes de soutien financier en temps de conflit, mais aussi soulever des questions éthiques et légales complexes. Les implications de telles décisions sont vastes, pouvant potentiellement affecter les relations internationales et la stabilité économique mondiale à long terme. La manière dont la Russie répondra pourrait également modeler l’avenir du conflit ukrainien et des relations Est-Ouest.