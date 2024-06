RDC: le décès de la femme du célèbre pasteur Tunasi confirmé

Blanche Tunasi. Photo : DR

L’église La Compassion traverse un moment de profonde tristesse. Ce mercredi 12 juin 2024, la communauté a été frappée par la terrible nouvelle de la disparition de Blanche Tunasi, épouse du pasteur Marcello Tunasi. Dès les premières heures de la journée, la rumeur a rapidement circulé avant d’être confirmée par un communiqué officiel de l’administration de l’église.

Blanche Tunasi, figure maternelle et pilier indéfectible de son foyer, a été emportée par une crise cardiaque. Le couple Tunasi, très présent sur les réseaux sociaux et apprécié pour leurs enseignements sur la vie chrétienne, a touché de nombreuses vies à travers le monde. L’impact de cette perte se fait déjà ressentir fortement au sein de la communauté de fidèles.

Depuis l’annonce de son décès, les réseaux sociaux sont inondés de messages de condoléances et de soutien. Les fidèles, les amis proches et les membres de la famille expriment leur chagrin et leur solidarité envers le pasteur Marcello Tunasi et ses enfants. La compassion et le soutien affluent de toutes parts, témoignant de l’affection et du respect portés à Blanche Tunasi.