Sénégal : à Paris, Diomaye Faye rompt avec une tradition

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a entamé son premier voyage officiel en France. Cela constitue une étape cruciale dans les relations entre Dakar et Paris. Ce voyage est particulièrement notable non seulement en raison de son importance diplomatique, mais aussi à cause du choix inhabituel de logement pour la délégation présidentielle.

Contrairement à ses prédécesseurs qui séjournaient dans des hôtels de luxe de la capitale française, le président Faye a opté pour une solution plus économique et symbolique. Le chef d’État sénégalais et sa suite résideront à l’ambassade du Sénégal à Paris, où un appartement est spécialement aménagé pour le président de la République. Cette décision reflète l’engagement de Faye à réduire le train de vie de l’État, un élément central de son programme politique.

Publicité

La réduction des dépenses publiques est un axe majeur de la politique de Bassirou Diomaye Faye. En choisissant de résider à l’ambassade du Sénégal, le président montre l’exemple en adoptant des mesures d’austérité et en promouvant une utilisation plus judicieuse des ressources publiques. Ce geste symbolique vise également à envoyer un message fort aux citoyens sénégalais sur l’importance de la gestion responsable des finances de l’État.

Au-delà des aspects logistiques de sa visite, le président Faye participera au Forum mondial sur l’innovation vaccinale, un événement d’envergure coorganisé par l’Union africaine et l’Alliance Gavi. Ce forum, qui se tiendra à Paris, rassemble des leaders mondiaux, des experts en santé et des acteurs de l’industrie pour discuter des innovations et des stratégies visant à améliorer la couverture vaccinale, en particulier en Afrique.

La participation de Bassirou Diomaye Faye à ce forum souligne l’engagement du Sénégal à jouer un rôle actif dans les initiatives de santé publique mondiale. Elle offre également une plateforme pour renforcer la coopération entre le Sénégal et ses partenaires internationaux dans le domaine de la santé.

Cette visite officielle représente une opportunité de renforcer les liens diplomatiques et économiques entre le Sénégal et la France. Les discussions entre les deux nations devraient aborder des sujets variés, allant de la coopération économique et culturelle aux questions de sécurité et de développement durable.