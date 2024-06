Sénégal : le prix du riz, du pain, de l’huile et de sucre revu à la baisse

Face à une inflation galopante qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des Sénégalais, les autorités du pays ont pris des mesures concrètes pour alléger la pression économique sur les ménages. Le gouvernement a ainsi annoncé une baisse significative des prix de plusieurs denrées de première nécessité, dans le but de rendre ces produits plus accessibles à la population.

Les produits touchés par cette réduction des prix comprennent l’huile de palme raffinée, le riz brisé ordinaire, le sucre cristallisé, le pain, la farine de blé et le ciment. Chacun de ces produits a vu son prix ajusté de manière spécifique, reflétant une volonté politique forte de répondre aux besoins urgents des Sénégalais.

Riz Brisé Ordinaire : Le prix du riz brisé ordinaire, un aliment de base essentiel, est désormais fixé à 410 FCFA le kilogramme dans les boutiques.

Farine de Blé : Indispensable pour la production de pain, la farine de blé voit son prix ajusté à 15 200 FCFA pour un sac de 50 kg de type 55, et à 15 700 FCFA pour la version améliorée.

Pain : La baguette de 190 grammes sera vendue à 150 FCFA dans toutes les boulangeries, un prix uniforme visant à garantir l'accessibilité de ce produit de base.

Huile de Palme Raffinée : Très utilisée dans la cuisine locale, l'huile de palme raffinée voit son prix réajusté à 18 500 FCFA pour un bidon de 20 litres, avec un prix de détail de 1000 FCFA le litre.

Sucre Cristallisé : Le sucre cristallisé, un produit couramment utilisé, est maintenant disponible à 600 FCFA le kilogramme dans les boutiques de détail.

Ces mesures viennent en réponse à une situation économique tendue, marquée par une inflation qui affecte lourdement les coûts de la vie quotidienne. En ajustant les prix des produits de première nécessité, le gouvernement vise à soulager les ménages les plus vulnérables et à stabiliser le marché intérieur.

Ces ajustements tarifaires sont le fruit d’une volonté politique de protéger le pouvoir d’achat des Sénégalais et de garantir l’accès aux denrées essentielles à des prix abordables. Bien que ces mesures soient bien accueillies par la population, elles soulèvent également des défis.

Le gouvernement devra veiller à la mise en œuvre effective de ces nouveaux prix et à la lutte contre toute spéculation ou rétention de stocks par les commerçants. De plus, il sera crucial de maintenir un approvisionnement constant et suffisant pour éviter toute pénurie qui pourrait compromettre ces efforts.