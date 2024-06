Service public au Maghreb: 600 millions $ approuvés par la Banque Mondiale

Photo : DR

La Banque mondiale a récemment annoncé l’approbation d’un financement substantiel destiné à améliorer la gestion et la performance du secteur public au Maroc. Cette initiative s’articule autour de deux programmes principaux qui bénéficieront ensemble d’une enveloppe de 600 millions de dollars.

Le premier volet, doté de 350 millions de dollars, se concentre sur la réforme des établissements et entreprises publics (EEP). L’objectif est de renforcer la gouvernance, d’optimiser les structures, et d’établir une concurrence équitable tout en surveillant les performances de ces entités. Ce programme cherche non seulement à améliorer l’efficacité administrative mais aussi à garantir une gestion plus transparente et responsable.

Parallèlement, le programme « Performance du secteur public marocain » (ENNAJAA), qui se voit allouer les 250 millions de dollars restants, poursuit des objectifs similaires en matière de modernisation. Cela inclut des projets de numérisation et de réformes budgétaires visant à accroître la transparence et à améliorer la gestion des finances publiques. Le gouvernement marocain, appuyé par la Banque mondiale, s’engage à réaliser ces transformations conformément à son nouveau modèle de développement, promettant des services publics de meilleure qualité pour ses citoyens.

Jesko Hentschel, directeur Pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, a souligné l’importance de ces projets lors du dernier Conseil des ministres. La réforme des EEP est présentée comme une priorité nationale, avec l’ambition de restructurer le portefeuille public pour fournir des services de haute qualité et accessibles à la population.

Le programme ENNAJAA, quant à lui, montre déjà des avancées notables, avec une augmentation des recettes fiscales et une amélioration significative des recettes locales. Ces résultats témoignent de l’impact positif des réformes en cours, qui incluent désormais des approches innovantes telles que la budgétisation sensible au climat et au genre, prévues pour être intégrées dans les pratiques de plusieurs ministères d’ici 2028.

L’engagement continu de la Banque mondiale envers le Maroc reflète une volonté de soutenir le pays dans ses efforts de modernisation administrative et de gestion financière. Ces initiatives devraient non seulement améliorer la qualité des services publics mais également contribuer à une prospérité économique durable. Avec ces investissements stratégiques, le Maroc s’oriente vers une transformation profonde de son administration publique, essentielle pour répondre aux besoins de ses citoyens dans un contexte mondial en évolution.