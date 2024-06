Sous-marins au Maghreb : un fabricant espagnol dément une commande

Photo DR

Le Maghreb se trouve actuellement au cœur d’une intensification notable de la course aux armements entre le Maroc et l’Algérie. Ce phénomène, observable depuis plusieurs décennies, témoigne d’une rivalité profonde entre ces deux pays qui se manifeste par un renforcement constant de leurs capacités militaires terrestres et aériennes. Cette dynamique de compétition régionale, tout en exacerbant les tensions, reflète également les aspirations stratégiques de chaque nation à affirmer son influence en Afrique du Nord.

Récemment, des rumeurs ont circulé concernant une possible commande de sous-marins par le Maroc auprès de Navantia, un constructeur naval espagnol reconnu. Ces allégations ont été formellement démenties par un porte-parole de Navantia, interrogé par le média espagnol Confidencial Digital. Le démenti est venu contredire les informations diffusées par La Tribune, qui suggérait que le Maroc envisageait l’acquisition de sous-marins et avait consulté plusieurs industriels, dont ThyssenKrupp Marine Systems en Allemagne, Navantia en Espagne, et le Naval Group en France.

Il est à noter que le Maroc a clairement manifesté son intérêt pour renforcer ses capacités navales depuis 2019. En effet, le royaume a déjà acquis plusieurs frégates et a exprimé le désir de se doter de sous-marins, soulignant son ambition de devenir une puissance militaire prépondérante dans la région. L’Algérie n’est pas en reste, possédant au moins plusieurs sous-marins.

Cette compétition navale entre voisins n’est pas sans conséquences. Le renforcement des flottes sous-marines de ces pays pourrait significativement modifier l’équilibre des forces dans des zones stratégiques telles que le détroit de Gibraltar, la Méditerranée occidentale, et même aux abords des îles Canaries. Un tel changement pourrait non seulement accroître les tensions régionales mais également influencer les dynamiques de sécurité maritime internationale.

Alors que le Maroc et l’Algérie continuent de se livrer à une course aux armements, la mise au clair de la situation par Navantia apporte un moment de répit dans ce climat de spéculation intense. Toutefois, l’impact à long terme de ces développements reste une question ouverte, avec des répercussions potentielles sur la stabilité régionale et les équilibres de pouvoir dans la région.