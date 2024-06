Ukraine: le montant astronomique des dommages subies par le secteur énergétique

Le secteur énergétique ukrainien subit des pertes colossales depuis le début des attaques répétées de la Russie contre ses infrastructures. Une étude récente de la Kyiv School of Economics (KSE) évalue les dégâts à un montant astronomique de 56,2 milliards de dollars (52 milliards d’euros), incluant tant les dommages directs que les pertes de revenus.

Les installations énergétiques, incluant les centrales électriques, les lignes à haute tension, ainsi que les infrastructures pétrolières et gazières, ont été sévèrement endommagées. La reconstruction de ces infrastructures nécessite un investissement colossal de 50,5 milliards de dollars (47 milliards d’euros). Rien qu’en mai dernier, les dommages directs étaient déjà estimés à 16,1 milliards de dollars.

Par ailleurs, les entreprises du secteur de l’énergie ont perdu environ 40 milliards de dollars de revenus en raison des destructions et des perturbations engendrées par la guerre. Cette situation critique met en lumière l’urgence de la reconstruction et la nécessité de soutien international.

Une conférence internationale dédiée à la reconstruction de l’Ukraine est prévue à Berlin, avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cet événement rassemblera quelque 2.000 représentants des milieux politiques, économiques et des organisations internationales, dans le but de mobiliser des ressources et des stratégies pour la remise en état des infrastructures vitales du pays.