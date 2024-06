Un cosmonaute russe ébloui par la beauté de l’Afrique vue de l’espace

Photo unsplash

L’espace, vaste et mystérieux, offre aux yeux des astronautes une perspective unique sur notre planète. Dmitri Peteline, cosmonaute russe ayant passé une année entière à bord de la Station spatiale internationale (ISS), partage ses impressions émerveillées sur la beauté de l’Afrique, vue depuis l’orbite terrestre.

Pour Peteline, l’Afrique a été une révélation. Loin des clichés habituels, il décrit avec enthousiasme la diversité des paysages observés depuis l’ISS. Les vastes étendues désertiques du nord captent particulièrement son regard. Ce qu’il pensait être des territoires uniformément arides se révèlent, vus d’en haut, comme des tableaux vivants aux couleurs changeantes. Le sable, du blanc au jaune et au rouge brique, forme des dunes aux courbes gracieuses qui semblent danser sous la lumière du soleil.

Publicité

Mais ce n’est pas seulement le désert qui a fasciné Peteline. Au sud et au centre de l’Afrique, il découvre des paysages d’une verdure luxuriante, des plans d’eau étincelants qui contrastent avec l’image traditionnelle d’un continent aride. Il souligne l’abondance de la végétation sous les tropiques, décrivant l’Afrique équatoriale comme une véritable jungle où le vert s’étend à perte de vue, une vision loin des préjugés habituels sur la nature africaine.

Le travail d’un cosmonaute ne se limite pas à l’observation panoramique de la Terre. Peteline évoque également les défis techniques et physiques rencontrés dans l’espace. L’apesanteur, loin d’être une sensation familière, nécessite une adaptation rigoureuse. Les cosmonautes s’entraînent intensément avant leur mission, simulant des conditions de gravité réduite dans des piscines et répétant des procédures complexes pour assurer leur sécurité et leur efficacité en orbite.

La coopération internationale dans le domaine spatial est un autre aspect crucial pour Peteline. Il insiste sur l’importance de travailler ensemble malgré les défis politiques et économiques. Pour lui, l’avenir de l’exploration spatiale réside dans la collaboration entre les nations, une conviction renforcée par les missions conjointes avec la NASA, l’ESA, et d’autres agences spatiales.