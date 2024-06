Un fleuron d’Elon Musk a eu un impact dévastateur sur une tribu isolée

Photo DR

Elon Musk, l’emblématique entrepreneur multimilliardaire, est célèbre pour avoir révolutionné plusieurs industries à travers ses entreprises innovantes. Fondateur de PayPal, Musk a ensuite lancé SpaceX, un acteur majeur de l’aérospatiale qui ambitionne de coloniser Mars. Tesla, sa société de véhicules électriques, a transformé l’industrie automobile, tandis que Neuralink explore les interfaces cerveau-machine et The Boring Company innove dans les infrastructures de transport. Parmi ces entreprises, SpaceX a déployé Starlink, une constellation de satellites destinée à fournir un accès Internet mondial, redéfinissant ainsi les communications dans les régions les plus isolées.

Starlink s’est imposé comme un changement de paradigme dans l’accès à l’Internet. En permettant à des régions reculées de se connecter au monde numérique, ce projet a ouvert de nouvelles portes en termes d’éducation, de santé et de commerce. Toutefois, l’impact de cette connectivité n’est pas uniformément positif, comme le montre l’expérience de la tribu Marubo, dans la forêt amazonienne du Brésil.

Publicité

Dans ce village longeant la rivière Ituí, l’introduction de Starlink a conduit à une scène surréaliste : pendant que les anciens partagent les récits de la tribu, les jeunes, eux, sont absorbés par leurs smartphones, surfant sur Instagram ou regardant des matchs de football. Ce contraste frappant souligne une transition rapide et complexe, marquée par des bénéfices initiaux tels que les appels vidéo, rapidement assombris par des conséquences moins souhaitables.

Tsainama Marubo, une leader de la tribu, exprime un sentiment mitigé. L’internet a certes apporté la joie, mais elle observe une érosion des traditions, les jeunes délaissant les activités ancestrales pour des distractions numériques. Cette dépendance croissante aux technologies pose un dilemme culturel et social pour les Marubos, qui voient leurs modes de vie traditionnels bousculés par l’attrait du monde numérique.

Les problématiques associées à cette connectivité sont diverses et sérieuses. L’accès aux jeux vidéo violents, la désinformation, et surtout l’exposition à la pornographie, représentent des défis majeurs pour une communauté peu préparée à gérer de telles influences. Ces éléments perturbent profondément les normes et valeurs de la tribu, entraînant des conflits internes et une remise en question de l’impact à long terme de l’internet.

En réponse à ces défis, des mesures restrictives ont été mises en place par les leaders, comme la limitation des heures d’accès à internet. Ces restrictions visent à équilibrer les avantages de la connectivité avec la préservation de l’harmonie sociale et culturelle. Enoque Marubo, l’un des chefs de la tribu, reste néanmoins optimiste, croyant que les bénéfices ultimes de l’internet surpasseront ses nuisances, bien qu’il reconnaisse la difficulté de cette transition.

Publicité

L’histoire des Marubos illustre un aspect souvent négligé de la mondialisation technologique : l’impact profond et parfois perturbateur sur les cultures indigènes. Alors que le monde célèbre les avancées permises par des projets comme Starlink, il est crucial de reconnaître et de gérer les conséquences de ces innovations sur les communautés les plus vulnérables.