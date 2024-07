2ème édition de la Coupe de l’union: la fièvre du ballon rond gagne Porto-Novo

La ville de Porto-Novo s’anime autour du ballon rond avec le lancement de la deuxième édition de la Coupe de l’Union. Ce tournoi inter-quartiers, qui se déroulera jusqu’au 5 août 2024, a débuté le 20 juillet dernier sur le terrain du Complexe scolaire « L’Eveil » à Tokpota, dans le 5ème arrondissement de la capitale béninoise.

L’événement, initié par Vitali Boton, a rassemblé de nombreuses personnalités locales, dont le maire Charlemagne Yankoty et son premier adjoint Rachad Toukourou. Ce dernier a souligné l’importance de cette compétition pour occuper la jeunesse pendant les vacances, mettant en avant les bienfaits du football pour le corps et l’esprit.

Seize équipes, principalement issues du 5ème arrondissement, s’affronteront pendant cinq semaines dans ce tournoi de football à effectif réduit. Le promoteur, Vitali Boton, a exprimé sa gratitude face à la mobilisation générale, signe que l’initiative répond à un réel besoin de la communauté. Le match d’ouverture a opposé Sayi FC à Scorpi FC, offrant aux spectateurs un spectacle de qualité pendant 70 minutes. Scorpi FC a remporté cette première rencontre sur le score de 2 buts à 1.

Au-delà de l’aspect sportif, la Coupe de l’Union se veut un vecteur de cohésion sociale. Vitali Boton a insisté sur le fait que cet événement appartient à la jeunesse de Porto-Novo, célébrant l’union et la fraternité entre les participants. Il a modestement refusé de s’attribuer le mérite de l’organisation, préférant mettre en avant l’engagement collectif des jeunes.

« Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et vous remercier déjà pour la réussite de la première édition et ensuite pour la mobilisation totale que nous constatons ici ce soir parce que la fête s’annonce très belle. Je voudrais ainsi espérer que tout comme l’année dernière, nous nous retrouverons ici tous les soirs pour fêter l’amitié, pour fêter notre jeunesse, pour fêter notre amour pour le football et nous mettre ensemble car la cause qui nous réunit, elle est jeune et elle a besoin d’une mobilisation jeune pour réussir », a affirmé le promoteur.

Il faut préciser que les organisateurs ont mis l’accent sur la sécurité et la logistique pour garantir le bon déroulement de l’événement. Cette attention portée aux détails devrait contribuer à faire de cette édition 2024 une véritable fête du football à la base.