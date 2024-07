Afrique : top 5 des pays où il fait bon vivre (deux d’Afrique du Nord)

Le Cap - Afrique du sud (Photo Hotels.com)

Depuis quelques années, un phénomène notable s’observe : le retour de la diaspora africaine vers le continent. Ce mouvement, motivé par diverses raisons telles que les opportunités économiques émergentes, le désir de renouer avec ses racines ou encore la volonté de contribuer au développement local, soulève une question cruciale : quels sont les pays africains offrant la meilleure qualité de vie ? Pour ces personnes en quête d’un nouveau départ, le choix du lieu d’installation revêt une importance capitale.

Dans ce contexte, le classement Numbeo 2024 apporte un éclairage intéressant. Cette plateforme serbe, reconnue comme la plus grande base de données mondiale sur le coût de la vie, l’immobilier et la qualité de vie, a récemment publié son évaluation portant sur 83 pays. L’étude s’appuie sur divers indicateurs tels que le pouvoir d’achat, la sécurité, la qualité du système de santé, le coût de la vie, l’accessibilité du logement, la pollution, la mobilité et le climat.

Parmi les 83 nations évaluées, seuls cinq pays africains figurent dans ce palmarès, révélant ainsi les défis persistants auxquels le continent est confronté en termes de qualité de vie. Néanmoins, ces cinq nations se distinguent, chacune présentant des atouts spécifiques.

L’Afrique du Sud se positionne en tête des pays africains, occupant la 40ᵉ place mondiale avec un score de 147,1. Le pays arc-en-ciel se démarque par son climat agréable, noté 95,3 sur 100, ainsi que par la qualité relative de son système de santé (63,8). Cependant, la sécurité reste un point noir majeur, avec la note la plus basse du classement (25/100), reflétant une criminalité endémique qui pèse lourdement sur l’économie nationale.

Le Maroc suit à la 64ᵉ position mondiale, avec un score de 111,9. Le Royaume chérifien séduit par son climat exceptionnel (98,1/100) et son coût de la vie attractif (29,5), l’un des plus bas du classement. Ces atouts en font une destination prisée pour les expatriés et les retraités. Toutefois, des progrès restent à faire en matière de santé et de sécurité.

Le Kenya complète le podium africain, se classant 68ᵉ au niveau mondial. Avec un score global de 106,4, le pays est-africain bénéficie d’un climat idéal (99,8/100) et d’une pollution modérée (69,0). Son système de santé, relativement performant pour la région (61,5), constitue un autre point fort.

L’Égypte, bien que classée 78ᵉ mondialement, présente des avantages non négligeables. Avec un score de 86,0, le pays des pharaons offre un coût de la vie particulièrement bas (21,0) et une sécurité relativement bonne pour la région (52,7). Cependant, la pollution reste un défi majeur, comme en témoigne son score élevé de 82,7.

Le Nigeria ferme la marche, occupant la dernière place du classement général. Malgré un score global de 42,7, le géant démographique africain peine à convaincre, notamment en raison de problèmes de pollution (88,2) et de mobilité (64,2), illustrés par les embouteillages monstres de Lagos. La sécurité demeure également une préoccupation majeure, avec un score de 33,3.

Ce classement met en lumière les disparités persistantes entre les nations africaines en termes de qualité de vie. Si certains pays comme l’Afrique du Sud ou le Maroc tirent leur épingle du jeu grâce à des atouts spécifiques, d’autres font face à des défis considérables. Pour la diaspora envisageant un retour, ces données offrent un aperçu précieux des réalités du continent, tout en soulignant les domaines nécessitant des améliorations pour attirer et retenir les talents.

Voici la liste des cinq pays africains mentionnés dans le classement Numbeo 2024, avec leurs scores respectifs de qualité de vie :

Afrique du Sud : 147,1 (40ᵉ rang mondial) Maroc : 111,9 (64ᵉ rang mondial) Kenya : 106,4 (68ᵉ rang mondial) Égypte : 86,0 (78ᵉ rang mondial) Nigeria : 42,7 (83ᵉ rang mondial)

Ces scores reflètent la position relative de chaque pays dans le classement global des 83 nations évaluées par Numbeo, en tenant compte de divers facteurs tels que le pouvoir d’achat, la sécurité, la qualité du système de santé, le coût de la vie, l’accessibilité du logement, la pollution, la mobilité et le climat.