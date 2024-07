Ananas béninois rejetés en France : l’ex-patron de l’Abssa en prison

Ce vendredi 5 juillet 2024, l’ancien patron de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments a été mis sous mandat de dépôt. Selon Bip Radio qui a rapporté l’information, un autre collaborateur de l’ex-directeur a également été déposé en prison dans le cadre de cette affaire. Épiphane Hossou et son collaborateur avaient été présentés au procureur suite à la garde à vue qui a commencé depuis le 29 juin dernier.

L’ancien directeur général de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), Epiphane Hossou est poursuivi dans le cadre de l’affaire relative aux ananas béninois retirés des rayons de supermarchés en France, pour « contamination chimique ». Avant cette poursuite, il avait d’abord été suspendu par le ministre pour « faute lourde ».

Publicité

L’information relative au rappel des fruits en provenance du Bénin a été rapportée par Rappel Conso un site français d’alerte de produits dangereux. Les fruits étaient vendus les magasins Carrefour, Cora et Leclerc, mais aussi par plusieurs grossistes de fruits et légumes. La mesure de rappel touche l’ ananas pain de sucre sans marque et Ananas pain de sucre Topexo.