Ananas béninois rejetés en France : L’ex-patron de l’Abssa placé en garde à vue

Après les sanctions administratives, l’ancien directeur général de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), Epiphane Hossou pourrait faire face à la Justice. Selon les informations rapportées par Bip Radio, ce dernier serait en garde à vue avec un de ses collaborateurs. Depuis vendredi donc, ils seraient gardés dans les locaux de la Brigade économique et financière. L’ancien patron de l’Agence est écouté dans le cadre de l’affaire relative aux ananas béninois retirés des rayons de supermarchés en France, pour « contamination chimique ».

Il avait été suspendu par le ministre pour « faute lourde ». L’information relative au rappel des fruits en provenance du Bénin a été rapportée par Rappel Conso un site français d’alerte de produits dangereux. Les fruits étaient vendus les magasins Carrefour, Cora et Leclerc, mais aussi par plusieurs grossistes de fruits et légumes. La mesure de rappel touche l’ ananas pain de sucre sans marque et Ananas pain de sucre Topexo.

A en croire les précisions apportées par le média, l’ananas de la marque Topexo est rappelé en raison d’une « concentration au-delà des limites autorisées » de résidus de pesticides. Celui sans marque est rappelé quant à lui pour présence de « contaminants chimiques ». Les autorités françaises ont demandé à celles et ceux qui ont acheté ces produits de les ramener dans les magasins pour être remboursés. L’information a suscité depuis quelques jours une vague de réactions au sein de l’opinion publique.