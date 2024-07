Armement: les USA préparent le SR-72, un avion unique au monde

SR-72 (Lockheed Martin)

La course aux armements connaît une nouvelle accélération dans un contexte géopolitique tendu. La guerre en Ukraine et les tensions autour de Taïwan ont exacerbé la compétition technologique entre les grandes puissances. L’industrie des drones a déjà profondément transformé la conduite de la guerre, offrant des capacités de surveillance et de frappe sans précédent. Aujourd’hui, les États-Unis franchissent un nouveau cap avec le développement du SR-72, un avion hypersonique sans pilote qui pourrait redéfinir les règles du jeu stratégique.

Le SR-72, surnommé « Son of Blackbird », est le successeur du légendaire SR-71 Blackbird. Développé par Lockheed Martin, cet aéronef promet des performances révolutionnaires. Conçu pour atteindre des vitesses de Mach 6, soit plus de 6 400 km/h, il serait capable de traverser le globe en quelques heures seulement. Cette vitesse vertigineuse, deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, en ferait l’un des appareils les plus rapides jamais construits.

Un bond technologique dans la propulsion hypersonique

La mission principale du SR-72 sera le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR). Son extrême vélocité lui permettra d’échapper aux défenses anti-aériennes actuelles, comblant ainsi un vide capacitaire depuis le retrait du SR-71 en 1998. Contrairement à son ancêtre, le SR-72 sera entièrement automatisé, s’affranchissant des limites physiologiques imposées aux pilotes humains à de telles vitesses.

L’innovation majeure du SR-72 réside dans son système de propulsion. Pour atteindre et maintenir des vitesses hypersoniques, l’appareil utilisera une combinaison inédite de technologies. Un moteur à cycle combiné (TBCC) associera une turbine conventionnelle pour les basses vitesses à un superstatoréacteur pour le vol hypersonique. Ce défi technique, relevé en partenariat avec Aerojet Rocketdyne, ouvre la voie à une nouvelle génération d’aéronefs.

Au-delà de ses capacités de reconnaissance, le SR-72 est également conçu comme une plateforme de frappe rapide. Il pourrait embarquer le nouveau système d’arme hypersonique (HSSW) développé par Lockheed Martin. Cette polyvalence en ferait un atout stratégique majeur, capable d’atteindre n’importe quel point du globe en moins d’une heure pour des missions offensives.

Un projet ambitieux dans un contexte de rivalité stratégique

Le développement du SR-72 s’inscrit dans un contexte de course aux armements hypersoniques. La Russie a déjà déployé des missiles comme l’Avangard et le Kinzhal, capables de déjouer les défenses antimissiles traditionnelles. Face à cette menace, les États-Unis cherchent à maintenir leur supériorité technologique en accélérant leurs propres programmes hypersoniques.

Le calendrier du projet SR-72 est ambitieux. Un démonstrateur optionnellement pilotable devait être construit à partir de 2018. Le premier vol d’essai est prévu pour 2025, avec une mise en service opérationnelle envisagée à l’horizon 2030. Ces échéances s’alignent sur la feuille de route hypersonique de l’US Air Force.

Malgré ses performances exceptionnelles, le SR-72 pourrait se révéler moins onéreux qu’on ne pourrait le penser. Lockheed Martin affirme s’appuyer en partie sur des technologies existantes, notamment pour les réacteurs, ce qui permettrait de maîtriser les coûts de développement.

Le SR-72 incarne l’avenir de l’aviation militaire hypersonique. Sa combinaison unique de vitesse, d’automatisation et de polyvalence en fait un outil potentiellement révolutionnaire pour la projection de puissance et la collecte de renseignements. Alors que le projet entre dans sa phase finale de développement, il reste à voir comment cette nouvelle capacité influencera l’équilibre stratégique mondial et la doctrine militaire américaine dans les décennies à venir.