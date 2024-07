Maghreb: de nouvelles lignes de train attendues dans ce pays

Dodi Achmad - Unsplash

Le Maghreb est en pleine effervescence avec l’annonce de nombreux mégaprojets d’infrastructure à travers la région. Des ports en eaux profondes aux nouvelles autoroutes, en passant par des complexes industriels et touristiques, les pays maghrébins rivalisent d’ambition pour moderniser leurs territoires et stimuler leurs économies. Cette dynamique de développement s’étend également au secteur ferroviaire, où plusieurs projets d’envergure sont en cours de réalisation ou à l’étude.

Au Maroc, un projet de ligne ferroviaire entre Tanger et Tétouan vient de franchir une étape importante. L’Office national des chemins de fer (ONCF) a récemment confié l’étude de faisabilité de ce projet à Innov Engineering, un bureau d’études marocain. Cette décision marque le début concret d’une initiative qui promet de transformer la connectivité dans la région nord du pays.

La future liaison ferroviaire Tanger-Tétouan s’inscrit dans une vision plus large de développement territorial et économique. Elle vise à créer un maillage ferroviaire dense entre les principales villes de la région, tout en les reliant efficacement aux infrastructures de transport existantes. Ainsi, le projet prévoit non seulement de faciliter les déplacements entre Tanger et Tétouan, mais aussi d’intégrer des villes côtières comme M’diq, Fnideq et Cabo Negro au réseau ferroviaire national.

Cette nouvelle ligne jouera un rôle crucial dans le désenclavement de la région, agissant comme un véritable cordon ombilical reliant les centres urbains aux pôles économiques majeurs. Elle permettra notamment de connecter les complexes hôteliers de luxe de la côte aux aéroports de Tanger et Tétouan, ainsi qu’au port de Tanger Med. On peut imaginer cette ligne comme une artère vitale, irriguant la région de flux de voyageurs et stimulant les échanges économiques.

Le timing de ce projet n’est pas anodin. Il s’inscrit dans la préparation du Maroc à co-organiser la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. La ligne Tanger-Tétouan jouera un rôle clé dans l’accueil de cet événement sportif majeur, facilitant l’accès aux sites de compétition et aux infrastructures touristiques pour les supporters du monde entier. On peut voir cette ligne comme un tapis roulant géant, acheminant efficacement les visiteurs vers les stades, les hôtels et les attractions de la région.

Au-delà de l’aspect événementiel, ce projet ferroviaire s’inscrit dans une stratégie à long terme de développement durable et de mobilité verte. En proposant une alternative au transport routier, il contribuera à réduire l’empreinte carbone des déplacements dans la région. Cette approche fait écho aux efforts similaires observés dans d’autres pays du Maghreb, où les investissements dans les transports en commun et les infrastructures durables sont de plus en plus privilégiés.

L’impact de cette nouvelle ligne ferroviaire dépassera largement le cadre du transport. Elle agira comme un catalyseur de développement économique, favorisant l’émergence de nouvelles zones d’activité le long de son tracé. On peut s’attendre à voir fleurir des projets immobiliers, commerciaux et industriels autour des futures gares, créant ainsi de nouveaux pôles de croissance dans la région.

Le projet de ligne ferroviaire Tanger-Tétouan illustre parfaitement la dynamique de développement en cours au Maghreb. Il témoigne de la volonté des pays de la région de moderniser leurs infrastructures pour répondre aux défis du 21e siècle. Ce type d’initiative ne se contente pas de relier des points sur une carte ; il dessine les contours d’un avenir où mobilité, durabilité et prospérité économique vont de pair. Alors que le Maroc se prépare à accueillir le monde en 2030, ce projet ferroviaire symbolise l’ambition d’un pays en mouvement, prêt à prendre sa place sur la scène internationale.