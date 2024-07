BAC au Sénégal : ces établissements sortent du lot

Photo Unsplash

Dans un contexte éducatif de plus en plus compétitif, les établissements de l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique (ODEC) de Dakar continuent de se distinguer par leur engagement envers l’excellence académique. En 2024, ces institutions ont enregistré un taux de réussite global impressionnant de 94% au Baccalauréat, confirmant leur statut de phares de l’éducation au Sénégal.

Alors que l’Office du Baccalauréat a annoncé une baisse du taux de réussite national, passant de 54,54% l’année dernière à 48,71% cette année, les établissements catholiques de Dakar affichent une performance remarquable. Parmi eux, l’Institution Notre-Dame mène le peloton avec un taux de réussite exceptionnel de 98,23%, suivie de près par le Collège Notre-Dame du Liban à 97,98% et l’Institution Sainte-Jeanne d’Arc à 97,26%. Ces trois établissements ont particulièrement brillé, cumulant à eux seuls sept mentions Très Bien.

Publicité

L’Immaculée Conception de Dakar et le Collège Saint-Louis Marie Grignion ont également réalisé des performances notables, avec respectivement 97,03% et 95,93% de taux de réussite. Ces résultats témoignent de la qualité de l’enseignement dispensé dans ces institutions, qui continuent de former des élèves bien préparés pour les défis académiques et professionnels.

Les performances exceptionnelles des établissements de l’ODEC de Dakar ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent d’une quête incessante de l’excellence académique, d’une rigueur pédagogique, et d’un accompagnement personnalisé des élèves. Les enseignants et le personnel éducatif s’investissent pleinement pour offrir un environnement propice à l’apprentissage et au développement personnel des étudiants.

Ces résultats sont d’autant plus significatifs dans un contexte où le système éducatif sénégalais fait face à de nombreux défis, notamment la baisse des taux de réussite nationaux. Les établissements catholiques de Dakar montrent ainsi la voie en démontrant qu’il est possible d’atteindre des niveaux d’excellence élevés grâce à un engagement soutenu et à des méthodes pédagogiques efficaces. Découvrez ci-dessous le classement de ces établissements secondaires catholiques qui ont réalisé de très bons scores.