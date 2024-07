Basket : Des experts et internationaux béninois à Cotonou pour le stage de perfectionnement

Il y a quelques jours, la Fédération Béninoise de Basket a annoncé l’organisation d’un stage international de perfectionnement en basket-ball à l’endroit des meilleurs joueurs nationaux et les talents béninois évoluant en dehors d’Afrique. Dans le cadre de cette initiative, les athlètes convoqués ont foulé le sol béninois dans la nuit de ce dimanche 21 juillet 2024. Au nombre de 12, ces talents ont été accueillis par le Président de la Fédération Béninoise de Basketball Dr Ismahinl Onifadé à l’aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

On retient que ces athlètes proviennent de plusieurs pays tels que la France, la Suisse, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, LES Etats-Unis et l’Espagne. L’objectif de ce stage international de perfectionnement en basket-ball à l’endroit des meilleurs joueurs nationaux et les talents béninois évoluant en dehors d’Afrique est de perfectionner les compétences techniques et tactiques des joueurs. Il s’agit aussi d’améliorer leurs conditions physiques et la préparation mentale, favoriser une bonne connexion et l’esprit d’équipe et le développement du leadership et faciliter l’intégration de tous les talents béninois résidant ou non au Bénin.

Basketball de haut niveau

L’occasion a été saisie par le patron du basket au Bénin pour resituer le contexte de ce stage. Selon Ismahinl Onifadé, tout est parti d’une conférence de presse à Paris où il a fait appel aux internationaux béninois, tout en leur présentant le projet sportif du gouvernement béninois ainsi que les actions réalisées et résultats obtenus. « Pour la plupart, ce sont des gens qui ont décidé de venir honorer leur pays, le Bénin. C’est donc parti pour le Basketball 5×5 et le basketball de haut niveau avec la participation de la diaspora…On pourra donner une autre dimension à notre discipline sportive. Je vous rassure que ces internationaux ont été approchés par les fédérations de leurs pays de résidence en vue de jouer pour leurs équipes nationales », indique-t-il.

Rappelons que, le stage se tient du 22 au 29 juillet prochain au Centre communautaire Eya de Cotonou. On retient aussi que, ces renforcements de capacités seront à l’endroit des arbitres fédéraux, des kinésithérapeutes, des masseurs et des entraîneurs détenteurs du Young Coach ou start coaching, Niveau 1 ou 2 de FIBA Afrique ou Level 1 FIBA One. Notons que, le staff technique devant s’occuper de la formation est en provenance de la France.

Staff technique

Team Manager Général : Akinocho Yunss

Sélectionneur National Séniors 5×5 : Ramassamy Xavier Désiré

Kinésithérapeute du Stage : Roy Tom Guy

Préparateur Physique et Masseur : Gbenouga Désiré

Préparateur Physique : Ondomat Jason

Arbitre International : Auré Jimmy

Joueurs Internationaux

Ricketts Jason, Dossou Axel, Goudou Sinha Noah, Indau Médard, Affo Mama Dylan, Cledjo Nathan, Hounnou Ralph, Abdou Barré, Ursulo d’Almeida, Emmanuel Megnanglo, Azirka Seïbou.