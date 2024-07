Bénin : 5 ans de prison pour deux agents de l’Anatt

5 ans de prison ferme. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) contre deux agents de l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt). Les mis en cause sont poursuivis pour les faits de « complicité d’abus de fonctions et de complicité de fraude dans les concours et examens ». Mais ces faits ont par la suite été requalifiés en « fraude dans les examens et concours ». En plus de la peine d’emprisonnement, ils sont condamnés à payer 2 millions de Francs CFA d’amende.

Le moniteur quant à lui a écopé d’une sanction moins sévère. Condamné à 3 ans de prison ferme, il devra payer une amende d’un million de francs CFA. Les deux candidats par contre, sont condamnés à payer une amende de 500 000 FCFA chacun pour « complicité de fraude dans les examens et concours ». A titre de dommage et intérêt, les cinq mis en cause sont condamnés à verser solidairement la somme de cinq (5) millions de FCFA à l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt).

Les agents de l’Anatt et le moniteur auraient pris de l’argent pour aider deux candidats à réussir le permis. Ils ont en effet essayé de donner les réponses de l’examen à la place des candidats. Le mécanisme mis sur pied a été mis à nu quand l’une des candidats a paniqué. Le moniteur d’auto-école a confié avoir en relation les candidats et les agents de l’Anatt. L’option de fraude a été choisie parce que ces candidats n’avaient pas le temps de suivre les cours. Le montant de 100 000 franc Cfa avait été remis aux deux agents pour rendre le service.