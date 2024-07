Bénin : Des collaborateurs du préfet Orounla devant la Justice

Plusieurs collaborateurs du préfet du Littoral, Alain Orounla ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il s’agit en effet de son assistant, du chef de service des affaires financières et de la Personne responsable des marchés publics (Prmp) de la préfecture. Un chef d’entreprise qui est également l’époux de la Prmp était devant les juges de la Criet. Ils sont poursuivis pour « abus de fonctions et de complicité d’abus de fonctions ».

On retient que, les différents mis en cause ont rejeté toutes les accusations retenues contre eux. Au cours de la poursuite, une affaire de passation de marché dont l’époux de la Prmp était le gagnant. Pour l’heure, les prévenus sont toujours en liberté parce qu’ils sont poursuivis sans mandat de dépôt. La Personne responsable des marchés publics de la préfecture a fait savoir qu’elle n’était pas au courant de la passation de ce marché précisément. Elle serait en congé quand il a été passé.

Publicité

L’époux qui est opérateur économique a reconnu avoir gagné le marché normalement. Il n’aurait bénéficié d’aucune faveur. La Prmp a également fait savoir devant la juridiction qu’elle ignorait que son époux participait à la course pour l’octroi du marché à la préfecture du Littoral. L’opérateur économique a également martelé qu’il n’a rien perçu depuis qu’il a commencé l’exécution du marché en janvier 2024. Pour l’heure, le dossier est renvoyé au 5 août prochain.