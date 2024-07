Bénin : Des sacs de vivres à destination du Niger interceptés

Photo : LNT

Plusieurs centaines de sacs de maïs et d’autres céréales à destination du Niger ont été interceptées par les forces de sécurité et de défense du Bénin. A en croire des précisions apportées par Bip Radio sur l’affaire, cette moisson a été faite au Nord de Karimama samedi 21 juillet dernier. Au total, il s’agit de près de 900 sacs de maïs et plus de 50 sacs de mil.

Rappelons qu’il y a quelques mois, le Bénin avait justifié la cherté du prix du maïs par sa massive exportation vers les pays du Sahel. Des vidéos qui ont fuité sur la toile montrent qu’une quantité énorme de cette denrée de première consommation au Bénin est acheminée dans les pays voisins tels que le Niger, le Burkina-Faso et le Mali. Cette situation serait entre autre à la base de la flambée du prix de cette céréale.

Pour le ministre béninois de l’agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, plusieurs autres causes peuvent justifier la situation. « Le Nigéria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez de part et d’autre toutes ces pressions, il se pose aujourd’hui un problème sur l’offre et la demande », avait-t-il fait remarquer lors d’une sortie médiatique qu’il a effectuée le 17 avril dernier.