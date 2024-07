Bénin : La police saisit encore une grosse quantité de faux médicaments

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Les éléments de la police républicaine continuent la lutte contre la commercialisation de faux médicaments au Bénin. En effet, à Lokossa dans le département du Mono une grosse quantité de faux médicaments a été saisie. On retient également que deux individus ont été interpellés. Selon les précisions apportées sur le site de la Police Républicaine, il s’agit d’un total de 203,3 kg produits pharmaceutiques contrefaits.

L’opération a été menée par une équipe du Commissariat de l’arrondissement de Lokossa, avec l’appui des éléments du peloton de surveillance et d’intervention. A en croire d’autres explications apportées sur cette opération, la police aurait été mise au courant par son réseau de renseignement. Il s’agit d’une femme qui réside dans la localité de Tchikomey. Elle s’adonnerait à ce commerce depuis plusieurs années. Un de ses clients a été interpellé en possession d’un sac de faux médicaments.

Sur place, la police a découvert « un magasin situé derrière son logis a été découvert, où une quantité significative de faux médicaments et consommables médicaux ont été retrouvés ». Ce colis est constitué des médicaments injectables, des bandages et sparadraps, des sérums et des seringues. Les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire ont été placées en garde à vue en attendant la suite de l’enquête. Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, une quantité non négligeable de médicaments contrefaits ont été saisis grâce à la police républicaine.