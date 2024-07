Bénin : Le navire échoué à Fidjrossè était en activité illégale

On en sait un peu plus sur le navire qui a échoué ce dimanche 30 juin 2024 près de la plage de Fidjrossè à Cotonou. Face à la presse ce mercredi 3 juillet, le préfet maritime, Capitaine de vaisseau major Maxime Ahoyo a éclairé la lanterne des professionnels des médias. On retient des confidences qui ont été faites par le haut gradé de la Marine béninoise qu’au total, 16 personnes sont aux mains de la Brigade criminelle. Il s’agit de 15 Nigérians et d’un Béninois.

Les autorités nigérianes n’auraient pas reconnu le navire en question après les investigations qui ont été menées. Ceci amène le capitaine de vaisseau major à conclure qu’il s’agit d’activités illégales. Pour l’heure, les camions citernes continuent de vider les tanks du navire qui transportait plusieurs milliers de litres de gasoil. On retiendra également de la sortie médiatique animée par le préfet maritime Maxime Ahoyo que la baignade est interdite jusqu’à nouvel ordre aux visiteurs de la plage de Fidjrossè.

Baignade interdite…

Cette mesure a été prise selon lui en attendant le résultat des prélèvements qui ont été faits. L’objectif est de vérifier si l’eau a été polluée ou non à la faveur de cette situation. La conférence de presse vient briser le silence qu’ont gardé les autorités béninoises depuis le dimanche. Un communiqué du Ministère du Cadre de Vie, publié ce mercredi 3 juillet a également invité les populations à éviter les baignades. Le périmètre délimité est de Togbin à Ekpè.